Sky: ВС Ирака вернули полный контроль над Восточным Мосулом

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Вооруженные силы Ирака вернули полный контроль над восточной частью Мосула, более двух лет удерживаемого боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявили в Министерстве обороны арабской страны, передает телеканал Sky News Arabia.

По поступающей информации, пехоте при поддержке бронетехники и авиации удалось освободить от ИГ последний район, подконтрольный экстремистам, на восточном берегу реки Тигр, протекающей в Мосуле. Как отмечается в заявлении ведомства, противник "понес тяжелые потери в живой силе и технике". В настоящий момент военные проводят операцию по разминированию территории.

17 января главнокомандующий ВС Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил об освобождении центральных кварталов Восточного Мосула, дав старт наступлению на западе города.

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.