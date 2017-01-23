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Sky: ВС Ирака вернули полный контроль над Восточным Мосулом

Международная панорама
23 января, 18:27 дата обновления: 23 января, 19:10 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Территория более двух лет удерживалась боевиками ИГ
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© AP Photo/ Khalid Mohammed

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Вооруженные силы Ирака вернули полный контроль над восточной частью Мосула, более двух лет удерживаемого боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявили в Министерстве обороны арабской страны, передает телеканал Sky News Arabia.

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По поступающей информации, пехоте при поддержке бронетехники и авиации удалось освободить от ИГ последний район, подконтрольный экстремистам, на восточном берегу реки Тигр, протекающей в Мосуле. Как отмечается в заявлении ведомства, противник "понес тяжелые потери в живой силе и технике". В настоящий момент военные проводят операцию по разминированию территории.

17 января главнокомандующий ВС Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил об освобождении центральных кварталов Восточного Мосула, дав старт наступлению на западе города.

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.

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