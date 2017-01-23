Трамп намерен назначить Хизер Уилсон министром ВВС

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ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра военно-воздушных сил (ВВС) Хизер Уилсон. Об этом объявила пресс-служба Белого дома.
Согласно распространенной ею информации, Уилсон с 2013 года является президентом одного из американских университетов - Школы шахт и технологии штата Южная Дакота. В прошлом (в 1998-2009 годах) она была членом Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Мексико. Уилсон - выпускница Академии ВВС (1982 года), бывший военный летчик, которая в годы холодной войны дислоцировалась в Европе, отметил Белый дом.
Кроме того, Уилсон при президенте США Джордже Буше-старшем (1989-1993 гг.) работала в аппарате Совета национальной безопасности.
Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск США не являются членами президентского кабинета.
Они являются гражданскими служащими, направляющими развитие этих видов Вооруженных сил, и подчиняются министру обороны США.
В новом качестве кандидатура Уилсон теперь должна быть утверждена Сенатом Конгресса. Хизер Уилсон замужем за Джеем Хоном - юристом, полковником ВВС в отставке. У них трое взрослых детей.