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Фэллон: субмарина, откуда была выпущен Trident, прошла успешные испытания

Международная панорама
23 января, 19:53 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Министр обороны Соединенного королевства также заявил, что ведомство не комментирует детали операций с участием подводных лодок
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ЛОНДОН, 23 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британская подводная лодка, с борта которой в июне прошлого года была выпущена ракета Trident, прошла успешные испытания. Об этом заявил в британском парламенте министр обороны Соединенного королевства Майкл Фэллон.

"Корабль Ее Величества (субмарина) Vengeance и его экипаж прошли успешные испытания и были объявлены готовыми  к выполнению цикла оперативных задач", - сообщил глава Минобороны.

При этом Фэллон добавил: "Мы не комментируем детали операций с участием подводных лодок".

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