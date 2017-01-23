Фэллон: субмарина, откуда была выпущен Trident, прошла успешные испытания

ЛОНДОН, 23 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британская подводная лодка, с борта которой в июне прошлого года была выпущена ракета Trident, прошла успешные испытания. Об этом заявил в британском парламенте министр обороны Соединенного королевства Майкл Фэллон.

"Корабль Ее Величества (субмарина) Vengeance и его экипаж прошли успешные испытания и были объявлены готовыми к выполнению цикла оперативных задач", - сообщил глава Минобороны.

При этом Фэллон добавил: "Мы не комментируем детали операций с участием подводных лодок".