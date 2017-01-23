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CNN: первая леди США не планирует задерживаться в Нью-Йорке более нескольких недель

Международная панорама
23 января, 19:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Отмечается, что Меланья Трамп останется в городе до конца нынешнего учебного года
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НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Супруга президента США Меланья Трамп после завершения инаугурационных торжеств вернулась из Вашингтона в Нью-Йорк, где не планирует задерживаться дольше нескольких недель. Об этом сообщила  телекомпания CNN.

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"Первая леди благодарит всех за поддержку и замечательный прием в Вашингтоне. Она возвращается в Нью-Йорк перед началом учебной недели и будет распределять свое время на поездки в Вашингтон и обратно в Нью-Йорк в течение предстоящих нескольких недель", - приводит телекомпания заявление официального представителя Меланьи Трамп.

Ранее журнал Washingtonian отмечал, что супруга президента США и их 10-летний сын Бэррон после инаугурации останутся в Нью-Йорке по крайней мере до конца нынешнего учебного года, чтобы мальчик, посещающий элитную частную школу, не прерывал обучение. Это уточнение, сделанное республиканцем, дало СМИ повод предположить, что первая леди будет жить в Нью-Йорке до середины предстоящего лета. Дочь Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, который в ближайшее время станет старшим советником президента, будут жить в престижном столичном районе Калорама, фактически в двух шагах от того места, где решил поселиться по истечении срока властных полномочий бывший глава администрации США Барак Обама.

22 января исполнилось 12 лет со дня бракосочетания Дональда Трампа и Меланьи. Они сыграли свадьбу в 2005 году в поместье миллиардера Мар-а-Лаго (штат Флорида). По сведениям издания Bazaar, на 10-летие супружеской жизни Трамп подарил жене кольцо с бриллиантом в 25 карат.

46-летняя Меланья Трамп - уроженка Словении, в девичестве носила фамилию Кнаусс, с 16 лет занималась модельным бизнесом. В Университете Словении получила специальность дизайнера, с 1996 года живет в Нью-Йорке. Активно занимается благотворительностью, в 2005 году стала послом доброй воли американского отделения Красного Креста.

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