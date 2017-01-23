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В Астане завершился первый день переговоров по Сирии

Международная панорама
23 января, 19:32 дата обновления: 23 января, 21:00 UTC+3
Консультации перешли в плоскость контактов между двумя делегациями - сирийского правительства и оппозиции
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© Aliia Raimbekova/Anadolu Agency/Getty Images

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Переговоры по Сирии в столице Казахстана на этот день завершены. Об этом сообщил представитель оппозиции Яхья аль-Ариди.
"Переговоры по Сирии на сегодня завершены. Больше встреч не планируется. Но завтра работа будет продолжена", - сказал он.

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Москва считает успешным первый день встречи в Астане по Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"Мы считаем, что первый день был достаточно успешным, прежде всего удалось провести и открыть сегодня проведение международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, - сказал он. - Я считаю, что событие достаточно знаменательно тем, что удалось открыть мероприятие не только в присутствии делегаций стран - гарантов соглашения о прекращении огня от 29 декабря, но и в присутствии спецпосланника Стаффана де Мистуры, посла США в Казахстане, а также делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции".

Формат встречи по Сирии в Астане дает надежду на выход на качественно иной уровень переговоров, сказал Лаврентьев.

"Это позволяет нам выйти на качественно иной уровень переговорного процесса", - сказал он.

Лаврентьев также считает, что завершающий день переговоров по Сирии в Астане принесет хорошие результаты. По его словам, пабота над согласованием текста переговоров должна завершиться 24 января.

"Мы продолжаем работу. Идет согласование текста итогового заявления, которое будет представлено на рассмотрение участников и будет окончательно согласовано в ходе завтрашней сессии, - сказал дипломат. - Поэтому комментировать содержание финального заявления было бы с моей стороны сегодня некорректно".

Ранее источник, знакомый с ситуацией, проинформировал, что консультации в Астане перешли в плоскость контактов между двумя делегациями - сирийского правительства и оппозиции - при посредничестве спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Понимание со стороны Москвы

На переговорах по Сирии в Астане обсуждается механизм поддержания перемирия в Сирии, сообщил представитель оппозиции.

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"Сейчас, как ожидается, обе стороны будут работать над механизмом обеспечения перемирия", - сказал он.

Ариди добавил, что обсуждается пока только идея создания такого механизма. По его словам, о деталях реализации говорить рано.

Переговоры 24 января пройдут через посредников, также сказал аль-Ариди. при этом, по его словам, сирийская оппозиция на консультациях встретила понимание со стороны России.

"Мы встретили понимание со стороны России, - сказал он. - Мы видим, что они достигли своих военных целей и теперь хотят политического урегулирования".

При этом, добавил аль-Ариди, оппозиция ожидает, что Россия будет работать над урегулированием в рамках согласованных международным сообществом решений, в том числе резолюции СБ ООН 2254.

Справка

Всего в переговорах принимают участие семь сторон. Кроме названных выше, это государства - гаранты договоренностей о перемирии Россия, Турция и Иран, а также посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя. 

 

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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