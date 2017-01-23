Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ливии изымают книги Ницше, Брауна и Коэльо

Международная панорама
23 января, 19:41 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Причиной случившегося называют пропаганду авторами светского образа жизни
Поделиться
Материал из 1 страницы
Пауло Коэльо

Пауло Коэльо

© AP Photo/Boris Heger

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА), подчиняющиеся правительству на востоке страны, конфисковали десятки книг западных и ближневосточных авторов как пропагандирующие светский образ жизни.

Об этом сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter бразильский писатель Пауло Коэльо.

По его данным, под запрет попали не только его собственные произведения, но и романы американца Дэна Брауна, труды философа Фридриха Ницше, а также книги нобелевского лауреата, египтянина Нагиба Махфуза. "Я связываюсь с бразильским посольством. Они немногое могут сделать, но я не могу просто сидеть и смотреть, как мои книги сжигают", - написал Коэльо, ссылаясь на информацию, распространенную ливийскими журналистами. Однако сведений о том, что издания на самом деле были сожжены, из других источников не поступали.

Коэльо также опубликовал в фотографии, на которых видны книги, лежащие в пыли на земле. По данным местных СМИ, инцидент произошел во время транспортировки литературных произведений из Тобрука в Бенгази, где они должны были поступить в продажу.

На фоне непрекращающегося хаоса в Ливии в настоящее время по сути действуют три правительства - национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, национального спасения Халифы аль-Гвейля, который поддерживает происламистский Всеобщий национальный конгресс (ВНК - бывший временный парламент) и базируется в городе Мисурата (200 км восточнее Триполи), а также временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которого поддерживает ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Согласно достигнутым при посредничестве ООН в марокканском городке Схират (близ Рабата) договоренностям, в Ливии в середине февраля прошлого года были сформированы ПНС под руководством бизнесмена Сараджа и возглавляемый им же президентский совет (выполняет функции главы государства). Как предполагалось, эти два органа создаются на время переходного периода, который должен завершиться проведением парламентских выборов, как это прописано в схиратском соглашении. Однако новый кабинет так и не заручился поддержкой Палаты из-за острых разногласий как среди парламентариев, так и с властями на западе Ливии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
2
Фийон: ЕС поторопился подписать Соглашение об ассоциации с Украиной
3
ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в Алеппо
4
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
5
Порошенко создал отдельную военно-воздушную зону над республиками Донбасса
6
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
7
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
Темы дня
Реклама