В Ливии изымают книги Ницше, Брауна и Коэльо

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА), подчиняющиеся правительству на востоке страны, конфисковали десятки книг западных и ближневосточных авторов как пропагандирующие светский образ жизни.
Об этом сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter бразильский писатель Пауло Коэльо.
По его данным, под запрет попали не только его собственные произведения, но и романы американца Дэна Брауна, труды философа Фридриха Ницше, а также книги нобелевского лауреата, египтянина Нагиба Махфуза. "Я связываюсь с бразильским посольством. Они немногое могут сделать, но я не могу просто сидеть и смотреть, как мои книги сжигают", - написал Коэльо, ссылаясь на информацию, распространенную ливийскими журналистами. Однако сведений о том, что издания на самом деле были сожжены, из других источников не поступали.
Коэльо также опубликовал в фотографии, на которых видны книги, лежащие в пыли на земле. По данным местных СМИ, инцидент произошел во время транспортировки литературных произведений из Тобрука в Бенгази, где они должны были поступить в продажу.
Contacting the Brazilian embassy. There's little they can do but I can't just sit and watch my books being burned https://t.co/7s6FnWwMlz— Paulo Coelho (@paulocoelho) 23 января 2017 г.
На фоне непрекращающегося хаоса в Ливии в настоящее время по сути действуют три правительства - национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, национального спасения Халифы аль-Гвейля, который поддерживает происламистский Всеобщий национальный конгресс (ВНК - бывший временный парламент) и базируется в городе Мисурата (200 км восточнее Триполи), а также временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которого поддерживает ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.
Согласно достигнутым при посредничестве ООН в марокканском городке Схират (близ Рабата) договоренностям, в Ливии в середине февраля прошлого года были сформированы ПНС под руководством бизнесмена Сараджа и возглавляемый им же президентский совет (выполняет функции главы государства). Как предполагалось, эти два органа создаются на время переходного периода, который должен завершиться проведением парламентских выборов, как это прописано в схиратском соглашении. Однако новый кабинет так и не заручился поддержкой Палаты из-за острых разногласий как среди парламентариев, так и с властями на западе Ливии.