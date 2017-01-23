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Independent: глава британского Центра правительственной связи объявил об отставке

Международная панорама
23 января, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Роберт Ханниган отметил, что работа оказывает давление на его семью, пишет газета
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Глава британского Центра правительственной связи Роберт Ханниган объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает газета Independent.

"Я горжусь нашими достижениями за эти годы, в том числе учреждением Национального центра кибербезопасности и работой, направленной на более глубокое понимание общественностью нашей деятельности", - говорится в письме Ханнигана, адресованном министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону. В письме он также заявил, что собирается остаться на своем посту до тех пор, пока не будет определена кандидатура преемника.

По информации издания, Ханниган не назвал конкретной причины, по которой он принял решение покинуть пост, однако отметил, что работа оказывает давление на его семью. Специалист занимал данную должность с 2014 года.

Центр правительственной связи - спецслужба Великобритании со штаб-квартирой в Челтнеме, ответственная за радиоэлектронную разведку и защиту правительственной и военной информации.

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