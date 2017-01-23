Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп подписал ряд новых исполнительных указов, в том числе о выходе из числа стран, имеющих договоренности о создании нового регионального экономического объединения - Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Краткая церемония подписания состоялась в присутствии журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

Торговый договор предполагает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соглашение подписано Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией. На долю стран, входящих в ТТП, приходится почти 40% мирового ВВП и более четверти оборота мировой торговли.

Трамп в недавнем прошлом неоднократно сигнализировал о своем намерении отказаться от поддержки объединения в случае победы на президентских выборах в США. Подписав указ, он охарактеризовал свои действия как "замечательную вещь для американских трудящихся".

Кроме того, новый американский лидер поставил подпись под указом, в соответствии с которым на нынешнем уровне замораживается численность служащих федерального правительства и вводится запрет на его дальнейшее расширение. Действие данного документа распространяется на всех служащих федеральных властей, "кроме военных", подчеркнул Трамп.

Наконец, президент-республиканец подписал указ, который восстанавливает запрет на выделение федеральными властями США средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию. Этот запрет был введен президентом Рональдом Рейганом, который входил в ряды Республиканской партии США, в 1985 году. Затем запрет отменяли президенты-демократы Билл Клинтон (в 1993 году) и Барак Обама (в 2009 году). Республиканец Джордж Буш-младший действие запрета восстанавливал.