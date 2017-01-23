Фийон: ЕС поторопился подписать Соглашение об ассоциации с Украиной

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БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС поторопились с подписанием Соглашения об ассоциации с Украиной. Такое мнение высказал сегодня в Берлине кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, выступая с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра.
"Я думаю, что ЕС поторопился с подписанием Соглашения об ассоциации с Украиной. Что же касается тех, кто делал безответственные заявления о необходимости расширения НАТО (за счет Украины), то мы подали ложные надежды, и настало время это признать", - сказал он.
По словам политика, обещания перспективы вступления Украины в ЕС "были недостаточно обдуманным" шагом. "Мы должны снова ясно определить наши границы", - добавил Фийон.