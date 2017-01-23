Трамп изучает планы сокращения налоговой нагрузки на средний класс и бизнес

ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая администрация США рассматривает возможность существенного сокращения налоговой нагрузки и на средний класс, и на бизнес. Об этом заявил на встрече с представителями американских предпринимательских кругов в Белом доме президент Дональд Трамп.

"Мы пытаемся серьезно сократить налоги как на средний класс, так и на компании", - сказал политик. Согласно изложенной им информации, приступившая в пятницу к исполнению должностных обязанностей исполнительная ветвь власти США хочет сократить такие налоги "до уровня 15-20%", тогда как сейчас они находятся, "вероятно, на отметке 35%, а скорее на 38%".

Трамп сообщил, что новое американское правительство также рассчитывает по меньшей мере на 75% сократить число нормативно-правовых актов, которыми регулируется деятельность бизнеса США. С его точки зрения, в результате все равно сохранится "столь же прочный" режим регулирования, как и в настоящее время.

Президент пообещал, что беседы, подобные нынешней, станут регулярными. "Мы будем проводить такие встречи всякий раз, когда они вам понадобятся. Я бы сказал, возможно, раз в квартал", - сказал хозяин Белого дома.

Он предупредил, что те компании США, которые выводят бизнес за границу, столкнутся с серьезным увеличением американских таможенных пошлин на свою продукцию. "Мы будем облагать очень крупным пограничным налогом ввозимую (в США) продукцию" тех американских фирм, которые выводят производство за рубеж в целях сокращения операционных издержек, утверждал президент.

В совещании с ним приняли участие, в частности, руководители компаний Dell, Ford Motor, Johnson and Johnson, Lockheed Martin, SpaceX.