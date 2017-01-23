Власти Бурунди планируют амнистировать до четверти заключенных в тюрьмах

ТУНИС, 23 января. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Власти Бурунди планируют амнистировать до 2,5 тыс. заключенных, чтобы освободить места в тюрьмах для новых преступников. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, в понедельник из столичной тюрьмы Мпимба была освобождена первая группа из 300 заключенных, отбывающих наказание за политические преступления. При этом в соответствии с подписанным президентом Бурунди Пьером Нкурунзизой законом об амнистии на свободу должны отправиться до 2,5 тыс. заключенных.

"Амнистия направлена на то, чтобы разгрузить тюрьмы Бурунди, улучшить условия нахождения в исправительных учреждениях заключенных, а также укрепить процесс национального примирения", - заявил министр юстиции Аиме Лорентин Каньяна.

Как отмечает Франс Пресс, по состоянию на декабрь 2016 года в бурундийских тюрьмах находились 10 тыс. 51 заключенный, тогда как в апреле 2015 года их число составляло около 6 тыс. человек.