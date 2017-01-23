Трамп назвал несостоятельным предъявленный ему в суде Нью-Йорка иск

ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп считает лишенным оснований иск, который был предъявлен ему в суде Нью-Йорка американской общественной организацией "Граждане за ответственность и этику". Американский лидер подтвердил это, ответив на вопрос журналистов по завершении подписания в Овальном кабинете Белого дома трех исполнительных указов.

"Совершенно несостоятельный", - лаконично сказал по поводу иска новый руководитель вашингтонской администрации. Он повторил эту фразу, но от каких-либо дополнительных комментариев воздержался.

Как передал ранее корреспондент ТАСС в Нью-Йорке Игорь Борисенко, в суд на Трампа подали в окружной суд Манхэттена. Как сообщила телекомпания NBC, по мнению истца, президент получает выплаты от правительств других государств, что запрещено конституцией США.

"В иске утверждается, что Трамп нарушил конституцию США в момент принесения присяги, поскольку он не отмежевался от деловых интересов в созданной им Trump Organization, - отмечалось в репортаже. - В частности, правительства других стран арендуют площади в принадлежащем Трампу небоскребе Trump Tower, номера в его вашингтонском отеле,.. а от вещательных компаний... других государств поступают платежи за показ шоу Apprentice ("Ученик")".

"У нас еще не было случая в истории, когда президент в значительных масштабах получал бы выплаты от других государств, - привело информационное агентство Associated Press слова исполнительного директора организации "Граждане за ответственность и этику" Роя Букбайндера. - Есть целый ряд проблем, которые впервые будут рассматриваться в суде".

Между тем, с точки зрения директора управления стратегических коммуникаций Белого дома Хоуп Хикс, у президента "нет конфликта интересов". Хикс напомнила о том, что юрист Шери Диллон, представляющая интересы Трампа, на большой пресс-конференции политика в середине января сообщила о мерах, предпринятых для того, чтобы отмежеваться от деловых интересов на период пребывания на посту президента. Диллон тогда подчеркнула, что "во время пребывания Дональда Трампа на посту президента Trump Organization не будет заключать никаких сделок за пределами США", сам американский лидер "не станет принимать участия в принятии каких-либо решений, касающихся сделок", а руководить компанией предстоит его сыновьям Эрику и Дональду.