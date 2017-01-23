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В Ираке казнили 31 человека за причастность к массовой расправе на авиабазе

Международная панорама
23 января, 21:31 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
В марте 2015 года при освобождении города Самарра от ИГ были обнаружены массовые захоронения жертв боевиков, в том числе убитых на базе Спайкер
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Смертный приговор в отношении 31 осужденного за причастность к массовой расправе на авиабазе Спайкер приведен в исполнение в Ираке. Об этом сообщил новостной портал Erem News со ссылкой на представителя города Самарра.

По его информации, тела казненных доставлены в госпитали Самарры. Как отмечает новостной портал, суд Ирака вынес приговор в августе прошлого года по обвинению в причастности к массовой расправе на авиабазе Спайкер.

В июне 2014 года боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) захватили в плен 1,7 тыс. иракских военнослужащих, находившихся на базе ВВС в Тикрите на севере Ирака. В марте 2015 года при освобождении города от ИГ были обнаружены массовые захоронения жертв боевиков, в том числе убитых на базе Спайкер.

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