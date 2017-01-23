Представитель президента Гамбии опроверг слухи о разорении Центрального банка

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Представитель президента Гамбии Адама Барроу опроверг информацию о том, что Центральный банк страны был разорен. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Ранее была обнародована некоторая информация касательно Центрального банка. Она стала поводом для особого беспокойства, но главный инспектор полиции заверил меня, что все в порядке", - приводит агентство слова представителя президента.

Ранее сообщалось, что государственная казна Гамбии оказалась опустошенной за долгие годы правления предыдущего президента Яйя Джамме, который 21 января покинул республику.