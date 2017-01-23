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PAP: МИД Польши представил тайный документ 2008 года о политике в отношении РФ и Украины

Международная панорама
23 января, 22:39 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
В документе дается критическая оценка сформировавшимся в Польше стереотипам о том, что Россия - враг Польши и всегда им будет
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ВАРШАВА, 23 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польское министерство иностранных дел представило секретный документ от 2008 года под названием "Тезисы о политике Польши в отношении России и Украины". Об этом сообщило агентство Polish Press Agence.

Доступ к этому материалу 8 лет назад имели только четыре человека, включая занимавшего тогда пост главы МИД Радослава Сикорского. В документе дается критическая оценка сформировавшимся в Польше стереотипам о том, что Россия - враг Польши и всегда им будет. Составители оценили, что "РФ стремится к восстановлению статуса великой державы", но "далека от прежних имперских амбиций".

"Относительная слабость России по сравнению с ее окружением, особенно динамично развивающимся Китаем, а также представляющим угрозу исламским югом, склоняет ее к пониманию, что при всех традиционных препятствиях Запад - самый надежный для нее партнер, - указано в тексте. - Для Запада же, особенно Западной Европы, Россия представляется важным союзником в деле борьбы с серьезными проблемами, приходящими с Юга, особенно с исламским радикализмом и терроризмом, а также является большим хранилищем ресурсов, которые могут значительно экономически поддержать западный мир".

"Абстрагируясь от огромных экономических интересов Польши в России, касающихся не только энергетики, играющей важную роль в польско-российских и российско-европейских отношениях, а также взаимного культурного и интеллектуального интереса, следует обратить внимание, что оживленный диалог с РФ представляет собой большую политическую ценность для Польши", - подчеркивается в анализе МИД республики, которая рассчитывала стать "главным знатоком и интерпретатором России в западном мире". "Чем больше мы знаем о России и чем достовернее можем ее оценивать, тем сильнее мы сможем влиять на общую политику ЕС и всего Запада по отношению к РФ и всему постсоветскому пространству", - указано в документе.

В контексте Украины составители тайного документа оценили, что "эта страна реформируется по модели трансформации далекой от польской и центрально-европейской, сохраняет постсоветские черты". В отношениях с Киевом предлагается действовать прагматично и "по-дружески критично", реалистично оценивая возможности и шансы этой страны на укрепление связей с западным миром. "Следует всерьез относиться к тому, что в долгосрочной перспективе Украина может не получить членства в ЕС", - констатируется в тексте.

Содержание ранее секретного документа крайне негативно оценил действующий глава МИД Витольд Ващиковский. "Авторы этого документа посчитали, что пророссийская позиция будет своеобразным инструментом, трюком для Запада, чтобы таким образом улучшить свою репутацию", - сказал министр, подчеркнув, что "Украине предлагались не пути интеграции, а псевдосвязи с Западом, фиктивная интеграция".

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