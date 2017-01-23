Трамп приведет к присяге новых министров обороны и нацбезопасности США на этой неделе

ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент Дональд Трамп приведет позднее на этой неделе к присяге новых министров обороны и национальной безопасности США Джеймса Мэттиса и Джона Келли. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Как он уточнил, руководитель американской администрации приведет к присяге Келли в среду, "а затем в пятницу организует то же самое для Мэттиса".

Кроме того, во вторник Трамп примет за рабочим завтраком руководителей автомобилестроительной промышленности США, добавил Спайсер. По его словам, в этой встречи примут участие, в частности, главы компаний GM, Chrysler и Ford.