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В ООН отказались комментировать подготовку в США законопроекта о выходе из организации

Международная панорама
23 января, 22:56 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Документ предусматривает закрытие представительства США, разрыв соглашения о размещении в Нью-Йорке штаб-квартиры организации, а также лишение ее сотрудников дипломатического иммунитета
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© AP Photo/Seth Wenig

ООН, 23 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН отказался комментировать обсуждение в Конгрессе США законопроекта, который предусматривает выход страны из состава организации, а также аннулирование соглашения о размещении в Нью-Йорке ее штаб-квартиры.

"Мы не собираемся комментировать проекты законов, которые обсуждаются в органах законодательной власти", - заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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Законопроект о выходе США из ООН был в начале января внесен на рассмотрение комитета по международным делам Палаты представителей республиканцем Майком Роджерсом, представляющим штат Алабама. В соответствии с документом, размещенным на сайте Конгресса, президент США "прекратит членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций" и в любых связанных с ней структурах, а также аннулирует участие страны в конвенциях ООН. Законопроект предусматривает закрытие представительства США при всемирной организации, а также разрыв соглашения о размещении в Нью-Йорке ее штаб-квартиры, подписанного в июне 1947 года. Кроме того, в случае принятия законопроекта все сотрудники ООН будут лишены дипломатического иммунитета на территории Соединенных Штатов.

Законопроект рассматривается в качестве ответа на принятую 23 декабря прошлого года Советом Безопасности ООН резолюцию против израильской поселенческой деятельности. Делегация США не стала накладывать на нее вето, что вызвало негодование Израиля, а также консервативных американских политиков. Дональд Трамп заявил, что после его прихода к власти в США для ООН "все будет иначе", а 14 января в Сенате Конгресса был представлен законопроект, предусматривающий сокращение финансирования ООН до тех пор, пока Совет Безопасности не отзовет принятую резолюцию.

В начале января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с Трампом, обсудив с ним двусторонние отношения. Как сообщил сегодня журналистам Стефан Дюжаррик, административный глава организации считает США "важным партнером" и рассчитывает на "совместную работу по всем вопросам, в том числе политическим, экономическим, а также тем, что касаются реформирования ООН".

Представитель генсека призвал журналистов не делать поспешных выводов о политике США в отношении ООН. "Новая администрация США, новый президент были приведены к присяге в (прошлую) пятницу. Я думаю, нам нужно подождать и посмотреть, что будет дальше", - сказал Дюжаррик.

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