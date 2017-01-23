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Президент Гамбии назначил нового вице-президента страны

Международная панорама
23 января, 23:11 UTC+3 ТУНИС /Корр. ТАСС, Алексей Меркулов
Экс-глава министерства здравоохранения Фатумата Джаллоу-Тамабаджанг была назначена в целях мотивации женщин участвовать в политике
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ТУНИС, 23 января. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Президент Гамбии Абама Барроу назначил на пост вице-президента страны бывшую главу министерства здравоохранения Фатумату Джаллоу-Тамабаджанг. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Халифа Салах.

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© AP Photo
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"Фатумата Джаллоу-Тамабаджанг была назначена на пост вице-президента Гамбии, - отметил он. - Она была назначена в целях мотивации женщин участвовать в политике, а также за ее профессионализм". "При формировании новой управленческой команды было принято во внимание равное соотношение мужчин и женщин", - добавил Салах.

Бывший президент Гамбии 51-летний Яйя Джамме, находившийся у власти более 22 лет, вечером 21 января покинул страну и будет временно находиться в столице Гвинеи - Конакри.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Адам Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, и оспорить его результаты можно лишь в суде.

Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлечены государства региона. В четверг военные государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу. Позднее продвижение войск было приостановлено, чтобы "дать последний шанс посредникам".

20 января в Банжуле после встречи с делегацией во главе с президентами Мавритании и Гвинеи Джамме согласился добровольно сложить властные полномочия.

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