Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защита Януковича считает вызов на допрос в Генпрокуратуру Украины незаконным

Международная панорама
23 января, 23:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, января. /ТАСС
По словам адвоката, сторона защиты повторно подаст в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Вызов Генпрокуратурой Украины (ГПУ) экс-президента Виктора Януковича на допрос для ознакомления с материалами открытых против него уголовных дел является незаконным. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, отметив при этом, что защита намерена прибыть в назначенное время в ГПУ.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о наличии на сегодняшний день о препятствующих (явке Януковича лично - прим. ТАСС) уважительных причинах", - заверил Сердюк. Он уточнил, что "статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы жизни, которая не перестала существовать, а наоборот усилилась в связи с этими политическими процессами".

По словам адвоката, сторона защиты повторно подаст в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу. "Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений Генпрокуратура изо всех сил помогаем защите делать свое дело", - утверждает Сердюк.

Он уточнил, что основное грубейшее нарушение норм Европейской конвенции по правам человека и норм Уголовно-процессуального кодекса Украины заключается в нежелании ГПУ получать у Януковича показания по делу. "Генпрокуратура получила от моего клиента уведомление о желании предоставить показания, такое же уведомление было направлено во все судебные инстанции, которые рассматривали процедурные моменты по этому делу. Однако как ГПУ, так и суды категорически отказались реализовать право клиента на доступ к правосудию, поэтому все последующие действия, в том числе публикация повесток, вынесение последующих решений, являются незаконными", - настаивает адвокат.

Смотрите также
1+1: Генпрокуратура Украины намерена к весне передать в суд дело Януковича о госизмене

Ранее  Генпрокуратура сообщила, что 27 января следователи хотят провести допрос экс-президента. Кроме того, ГПУ опубликовала повестку, в которой указано, что 30 января Янукович в качестве подозреваемого должен явиться Главную военную прокуратуру для ознакомления с материалами открытых против него уголовных дел.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал экс- президенту уведомление об открытии дела против него. Глава надзорного ведомства обвинил бывшего президента в государственной измене. Печерский районный суд Киева 20 января разрешил досудебное расследование в отношении Януковича. Адвокат Виталий Сердюк настаивает, что данное решение было необоснованно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Персоны
Янукович, Виктор Федорович
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
2
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
3
Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом
4
Восьмая часть "Звездных войн" получила название "Последний джедай"
5
Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толка
6
Дональд Трамп: возможное вступление Украины в НАТО не имеет большого значения
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама