Защита Януковича считает вызов на допрос в Генпрокуратуру Украины незаконным

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Вызов Генпрокуратурой Украины (ГПУ) экс-президента Виктора Януковича на допрос для ознакомления с материалами открытых против него уголовных дел является незаконным. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, отметив при этом, что защита намерена прибыть в назначенное время в ГПУ.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о наличии на сегодняшний день о препятствующих (явке Януковича лично - прим. ТАСС) уважительных причинах", - заверил Сердюк. Он уточнил, что "статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы жизни, которая не перестала существовать, а наоборот усилилась в связи с этими политическими процессами".

По словам адвоката, сторона защиты повторно подаст в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу. "Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений Генпрокуратура изо всех сил помогаем защите делать свое дело", - утверждает Сердюк.

Он уточнил, что основное грубейшее нарушение норм Европейской конвенции по правам человека и норм Уголовно-процессуального кодекса Украины заключается в нежелании ГПУ получать у Януковича показания по делу. "Генпрокуратура получила от моего клиента уведомление о желании предоставить показания, такое же уведомление было направлено во все судебные инстанции, которые рассматривали процедурные моменты по этому делу. Однако как ГПУ, так и суды категорически отказались реализовать право клиента на доступ к правосудию, поэтому все последующие действия, в том числе публикация повесток, вынесение последующих решений, являются незаконными", - настаивает адвокат.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что 27 января следователи хотят провести допрос экс-президента. Кроме того, ГПУ опубликовала повестку, в которой указано, что 30 января Янукович в качестве подозреваемого должен явиться Главную военную прокуратуру для ознакомления с материалами открытых против него уголовных дел.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал экс- президенту уведомление об открытии дела против него. Глава надзорного ведомства обвинил бывшего президента в государственной измене. Печерский районный суд Киева 20 января разрешил досудебное расследование в отношении Януковича. Адвокат Виталий Сердюк настаивает, что данное решение было необоснованно.