Верховный суд Великобритании вынесет вердикт по процедуре Brexit

ЛОНДОН, 24 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Верховный суд Великобритании огласит во вторник решение по поводу того, имеет ли правительство право самостоятельно начать процедуру выхода страны из состава ЕС (Brexit), или для этого ему необходимо заручиться санкцией парламента.

Вердикт станет результатом рассмотрения 11 судьями высшей судебной инстанции Великобритании апелляции правительства на решение Высокого суда Лондона. 3 ноября прошлого года он постановил, что 50-я статья Лиссабонского договора о ЕС, запускающая процедуру выхода страны из состава блока, не может быть задействована без одобрения Палаты общин.

Это решение стало большой неожиданностью для исполнительной власти, которая и подала на него апелляцию. Она разбиралась с 5 по 8 декабря минувшего года в Верховном суде. Основной довод правительства заключался в том, что большинство британцев, проголосовав в июне прошлого года на референдуме за "развод" с Брюсселем (в соотношении 51,9% против 48,1%), дали таким образом полное право премьер-министру начинать переговоры о Brexit.

Какого решения ждать

По всеобщему мнению, вердикт суда с большой долей вероятности обяжет правительство получить одобрение парламента прежде чем давать старт формальным дискуссиям с ЕС.

Впрочем, это не будет означать того, что народные избранники смогут каким-то образом воспрепятствовать выходу страны из ЕС. Именно на это и обратил в конце декабря внимание председатель Верховного суда Дэвид Нойбергер. "Нас не просят об отмене итогов британского референдума, итоговый вопрос в этом деле касается процесса, кто именно может обладать законным правом претворять это решение в жизнь", - пояснил он.

К тому же премьер-министр Тереза Мэй уже заручилась поддержкой парламента для того, чтобы начать переговоры в обозначенный ею срок, то есть до конца марта 2017 года. В начале декабря прошлого года депутаты 461 голосом против 89 приняли решение не препятствовать запуску статьи 50 весной этого года.

Таким образом, если Верховный суд отклонит правительственную апелляцию, то Терезе Мэй придется выставить свой план по Brexit в виде короткого законопроекта на голосование, хотя вся процедура и будет носить довольно формальный характер. Тем более, что премьер- министру будет о чем рассказать парламентариям. Если ранее главу кабинета министров и обвиняли в том, что она пытается утаить информацию о том, что правительство хочет получить по итогам предстоящих переговоров, то после произнесенной ровно неделю назад речи основания для таких нападок, в целом, не осталось.

План по Brexit

17 января, выступая в лондонском Ланкастер-хаусе, лидер правящей Консервативной партии представила сценарий Brexit из 12 пунктов.

Одним из основных его моментов стало намерение Лондона вместе с выходом из ЕС покинуть и единый общий рынок.

В свете этой повестки дня стоит отметить, что сегодняшним вердиктом связанные с Brexit судебные разбирательства не должны прекратиться.

Так, межправительственная группа "Британское влияние" (British Influence) уже заявила о намерении обратиться в Высокий суд Лондона, чтобы тот решил, обладает ли правительство мандатом на выход из общего рынка ЕС.