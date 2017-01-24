В Хельсинки открывается международная гуманитарная конференция по Сирии

ХЕЛЬСИНКИ, 24 января. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Международная гуманитарная конференция по ситуации в Сирии открывается во вторник в столице Финляндии. Как сообщило Министерство иностранных дел страны, в Хельсинки "будут представлены гуманитарные приоритеты ООН в отношении Сирии в 2017 году и запущен Региональный план по беженцам на 2017-2018 годы, который будет распространен на соседние с Сирией государства".

"С помощью организации конференции ООН хочет привлечь внимание к недостаточному финансированию нужд Сирии и стран-соседей", - отметили в министерстве, добавив, что Финляндия как принимающая сторона намерена таким образом поддержать усилия ООН.

Мероприятие откроет премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. Запланированы выступления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора гуманитарной помощи Стивена О'Брайена, главы МИД Финляндии Тимо Сойни, министра по делам внешней торговли и развития Кая Мюккянена, а также представителей соседних с Сирией стран, неправительственных организаций. "На конференции Финляндия также постарается обратить внимание доноров на те вопросы, которые во время конфликтов часто игнорируются. Мы укажем на положение женщин и девочек, ситуацию таких уязвимых групп, как люди с инвалидностью, и важность образования", - сообщил ранее Мюккянен.

По оценкам ООН, в настоящий момент в гуманитарной помощи нуждаются более 13,5 млн жителей Сирии, из которых 6,3 млн находятся на положении внутренне перемещенных лиц, 3,9 млн проживают в труднодоступных районах, сотни тысяч находятся в блокаде. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН одобрил продолжение операций по доставке гуманитарной помощи в пострадавшие от конфликта районы Сирии напрямую с территории соседних стран без предварительного согласования с Дамаском. Документ предусматривает продолжение трансграничных операций до 10 января 2018 года.

В одобренном тексте Совбез "выразил негодование по поводу неприемлемого и нарастающего уровня насилия и гибели в результате сирийского конфликта более четверти миллиона человек", а также указал на "недостаточно эффективное выполнение" своих резолюций, требующих предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ к населению. При этом СБ предупредил, что в отсутствие политического урегулирования "ситуация будет и далее ухудшаться", и потребовал "полного и незамедлительного выполнения резолюции 2254", предусматривающей запуск процесса преобразований в Сирии.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято в июле 2014 года в ответ на резкое сокращение доступа к населению из-за активизации боевых действий.