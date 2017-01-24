Родственники жертв трагедии под Волновахой просят ЕСПЧ обязать Киев провести расследование

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Родственники погибших при обстреле автобуса под Волновахой в 2015 году подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием повлиять на пассивность властей Украины в расследовании трагедии. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте юридической фирмы ILF, которая представляет их интересы.

"Основная претензия заявителей - нарушение права на жизнь и бездействие государства. Государство могло попытаться предупредить эту трагедию, минимизировать последствия, а если она уже случилась - провести эффективное расследование, - говорится в заявлении. - Украина несет ответственность за все, что происходит на ее территории, за нарушения прав своих граждан".

Советник юридической фирмы ILF Андрей Кристенко отметил, что два года спустя надежда найти непосредственных исполнителей этого преступления крайне мала, но тщательное расследование могло бы вскрыть множество важных деталей, которые могли бы предотвратить другие трагедии.

"Эти люди (родственники) устали, они два года не получают никакой информации, они не знают, что делается государством для выяснения личностей виновных", - заявил представитель фирмы.

Иск против России

Поданный в ЕСПЧ иск также содержит требование привлечь к ответственности за случившееся Россию, якобы в виновную в военном конфликте и нарушении прав человека.

"Важно, что все эти дела подаются против двух государств: России и Украины", - указано в заявлении.

Трагедия под Волновахой

Подрыв рейсового автобуса на трассе Славянск - Донецк - Мариуполь под Волновахой произошел днем 13 января 2015 года. В результате погибли 12 человек, 18 получили ранения. Трагедия была квалифицирована как теракт.

По версии Киева, автобус попал под обстрел, который из реактивных систем залпового огня вели ополченцы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Руководство ДНР, в свою очередь, отвергло свою причастность к инциденту и заявило о том, что гибель людей стала результатом провокации с украинской стороны.