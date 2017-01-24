Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Аль-Манар": сирийские войска выбили террористов с высот к западу от Дейр-эз-Зора

Международная панорама
24 января, 0:46 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Среди ликвидированных террористов числится полевой командир ИГ Абу Юсеф, сообщает телестанция "Аль-Манар"
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 24 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев вернули в понедельник под контроль высоты Телль-Ханзир к западу от Дейр-эз-Зора (420 км от Дамаска). Как сообщила телестанция "Аль-Манар", это позволило окружить террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в районе Маамиль рядом с военным аэродромом, где находится основной форпост правительственных сил.

Читайте также новости по теме:
Борьба с "Исламским государством"
© AP Photo/ Khalid Mohammed
Проект коммюнике в Астане: РФ, Турция и Иран будут вместе бороться с ИГ и "ан-Нусрой"
Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам боевиков в Сирии
Лавров: ИГ использует для финансирования торговлю наркотиками

Войска контратакуют в предместьях Сарият-Джунейд, Эль-Макабир и у южного въезда в Дейр-эз-Зор. "Противник несет там потери убитыми и ранеными", - сообщил телестанции офицер, участвующий в операции. По его сведениям, среди ликвидированных террористов - полевой командир ИГ Абу Юсеф.

Банды ИГ начали штурм аэродрома и городских районов Дейр-эз-Зора, находящихся под защитой сирийской армии, 10 дней назад. Представитель командования ВС Сирии сообщил, что правительственные войска сумели сдержать атаки превосходящих сил противника. Воздухом в Дейр-эз-Зор были переброшены подкрепления.

Под Пальмирой (240 км от Дамаска) армия и ополченцы заняли в понедельник населенный пункт Бир-эль-Мурр, расположенный в 12 км к юго-востоку от военного аэродрома Т-4. Под их контроль перешел также стратегический перекресток дорог к востоку от оазиса Эль-Карьятейн, на который ранее наступали банды ИГ. Сирийские военнослужащие отвоевали у террористов высоты Ильтияс и продвигаются к захваченным нефтяным и газовым полям Шаер, Джезаль и Эль- Махр. ВВС Сирии оказывают наземным силам поддержку и нанесли удар по форпосту ИГ в Каср-эль-Хейре, находящемся к юго-западу от Пальмиры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
2
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
3
Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом
4
Восьмая часть "Звездных войн" получила название "Последний джедай"
5
Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толка
6
Дональд Трамп: возможное вступление Украины в НАТО не имеет большого значения
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама