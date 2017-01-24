"Аль-Манар": сирийские войска выбили террористов с высот к западу от Дейр-эз-Зора

БЕЙРУТ, 24 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев вернули в понедельник под контроль высоты Телль-Ханзир к западу от Дейр-эз-Зора (420 км от Дамаска). Как сообщила телестанция "Аль-Манар", это позволило окружить террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в районе Маамиль рядом с военным аэродромом, где находится основной форпост правительственных сил.

Войска контратакуют в предместьях Сарият-Джунейд, Эль-Макабир и у южного въезда в Дейр-эз-Зор. "Противник несет там потери убитыми и ранеными", - сообщил телестанции офицер, участвующий в операции. По его сведениям, среди ликвидированных террористов - полевой командир ИГ Абу Юсеф.

Банды ИГ начали штурм аэродрома и городских районов Дейр-эз-Зора, находящихся под защитой сирийской армии, 10 дней назад. Представитель командования ВС Сирии сообщил, что правительственные войска сумели сдержать атаки превосходящих сил противника. Воздухом в Дейр-эз-Зор были переброшены подкрепления.

Под Пальмирой (240 км от Дамаска) армия и ополченцы заняли в понедельник населенный пункт Бир-эль-Мурр, расположенный в 12 км к юго-востоку от военного аэродрома Т-4. Под их контроль перешел также стратегический перекресток дорог к востоку от оазиса Эль-Карьятейн, на который ранее наступали банды ИГ. Сирийские военнослужащие отвоевали у террористов высоты Ильтияс и продвигаются к захваченным нефтяным и газовым полям Шаер, Джезаль и Эль- Махр. ВВС Сирии оказывают наземным силам поддержку и нанесли удар по форпосту ИГ в Каср-эль-Хейре, находящемся к юго-западу от Пальмиры.