Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Киевская типография напечатала развивающую географическую игру для детей, где на карте Украины отсутствует Крым, он включен в границы Российской Федерации. Такие карты уже поступили в продажу в Харькове.

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"Детская развивающая игра "Страны+Флаги+Столицы", появившаяся на прилавках харьковских магазинов, производится в Киеве на предприятии "Вундеркинд с пеленок". Игра должна развивать у малышей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран", - говорится в сообщении на городском портале Харькова.

В самой типографии от "признания" Крыма российским открещиваются и уверяют, что это ошибка. "Это ошибка дизайнера... В версии игры на украинском языке таких ошибок нет - там все указано верно. Ошибка только в русскоязычной версии, мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки", - отметили в издательстве.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.