Переговоры по Сирии в Астане: поиск общих позиций

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Участники межсирийской встречи в Астане, несмотря на разногласия, проработали до глубокой ночи и согласились продолжить консультации во вторник. Хотя до прямых переговоров дело так и не дошло, делегации правительства и оппозиции даже посидели на первой сессии за одним столом, что произошло впервые с февраля 2014 года.

Новая надежда

На прорыв в урегулировании в это день никто из причастных к переговорам участников не рассчитывал. Как отмечал в воскресенье вечером глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, не стоит ожидать, что длящийся около шести лет конфликт удастся разрешить в один день. Ситуация в Сирии, несмотря на договоренности о перемирии от 29 декабря 2016 года, остается сложной, правительство и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Новой горячей точкой в последние недели стала долина Вади-Барада, откуда вода поступает многомиллионному населению Дамаска. Правительство пытается восстановить контроль над этим районом, оппозиция считает эти действия нарушением перемирия. Когда заочный диалог сторон в сирийском конфликте сводился к обсуждению оперативных деталей операций "на земле", переговоры о политическом урегулировании оставались за гранью возможного. Последняя попытка начать такой разговор была предпринята в Женеве почти девять месяцев назад и окончилась неудачей на фоне обострения ситуации в районе Алеппо.

Переговоры в Астане разбили лед в процессе урегулирования в Сирии самим фактом своего проведения. Состоялась общая встреча делегаций на первой сессии, причем на ней за одним столом оказались представители правительства и оппозиции Сирии. Это произошло впервые с февраля 2014 года, когда на открытии переговоров, получивших название "Женева - 2", вместе присутствовали делегаты от правительства и оппозиции. Во время "Женевы - 3" в 2016 году контакты проходили исключительно при посредничестве генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Вопреки разногласиям

Другим важным моментом, который отметил Лаврентьев в заявлении по итогам первого дня работы, стал тот факт, что, несмотря на очевидное расхождение позиций, делегации не покинули Астану. Правда, высказывания сторон были резки. Глава сирийской делегации Башар Джаафари заявил, что делегация оппозиции пытается саботировать встречу. По его словам, поддержку террористам оказывает Турция.

Глава делегации оппозиции Мухаммед Аллюш, представляющий группировку "Джейш аль-Ислам", подчеркнул, что оппозиция стремится к миру, но готова и к вооруженной борьбе. В своих заявлениях члены делегации оппозиции не относили к гарантам перемирия Иран, по мнению ее представителей, причастен к нарушению перемирия.

Не сошлись представители сторон сирийского конфликта и в оценке ситуации в Вади-Барада. Джаафари утверждал, что операция там ведется против террористов, спикер делегации оппозиции Яхья аль-Ариди назвал наступление сирийской армии нарушением перемирия, которое следует вынести на рассмотрение стран-гарантов режима прекращения огня.

Укрепление доверия

Во второй половине дня переговоры продолжились в формате непрямых контактов оппозиции и правительства через де Мистуру, а также консультаций различных делегаций. Перейти к прямым переговорам в Астане не удалось, хотя еще утром высказывались различные предположения относительно того, что этот вопрос может быть решен. Шла конкретная работа по укреплению режима перемирия, в том числе создания механизма контроля за его соблюдением и предотвращением инцидентов, который признавался бы правительством и оппозицией, а обеспечен был бы Россией, Турцией и Ираном.

Состоялась, в том числе, встреча делегаций оппозиции и России. При этом обе участвующие стороны дали положительные комментарии по ее итогам. Лаврентьев заявил, что недоверие противников Дамаска к Москве удалось преодолеть, а аль- Ариди - что оппозиция нашла у России понимание.

Российская делегация встретилась также с представителями правительства Сирии. Лаврентьев по ее итогам отметил конструктивный настрой возглавляемой Джаафари делегации.

Работа продолжается

Переговоры в Астане продолжатся во вторник, 24 января. По их итогам ожидается принятие общего заявления, в котором содержатся обязательства по созданию механизма по мониторингу перемирия и подтверждение заинтересованных в урегулировании сторон бороться с терроризмом в Сирии, прежде всего с группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ). Согласно объявленной заранее программе, работа должна завершиться в 13:00 по местному времени (14:00 мск), однако не исключено, что поиски общих позиций заставят участников вновь продлить работу до позднего вечера.