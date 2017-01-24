Комитет Сената Конгресса США поддержал назначение Тиллерсона госсекретарем

ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам в понедельник на заседании поддержал кандидатуру экс-главы ExxonMobil Рекса Тиллерсона, который был выдвинут президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря.

За данное решение проголосовали 11 членов комитета, 10 высказались против.

Теперь Тиллерсона должна утвердить вся верхняя палата, для этого требуется простое большинство голосов, которым обладает Республиканская партия. Ранее влиятельные сенаторы-республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио заявили, что поддержат бизнесмена, хотя до этого они выражали обеспокоенность из-за его связей с Россией. Учитывая решение комитета, Тиллерсон имеет все шансы получить поддержку со стороны Сената.

Слушания с участием бывшего главы ExxonMobil в сенатском комитете проходили в начале января и длились приблизительно девять часов. Законодатели затронули такие темы, как конфликт в Сирии, отношения США с Россией, воссоединение Крыма с РФ. В частности, Тиллерсон заявил, что готов поддержать предоставление смертоносного оборонительного оружия Украине, а также высказался за сохранение действующих санкций против России. В то же время он отметил, что Россия и США сталкиваются в том числе с общими террористическими угрозами.

В июне 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона, который в то время был главой ExxonMobil, орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".

Против назначения Тиллерсона на заседании в понедельник проголосовали все демократы, включая старшего члена партии в комитете Бена Кардина. Сенатор, в частности, остался неудовлетворен ответами Тиллерсона касательно усиления санкционного режима в отношении России.