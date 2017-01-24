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Комитет Сената Конгресса США поддержал назначение Тиллерсона госсекретарем

Международная панорама
24 января, 1:16 дата обновления: 24 января, 2:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Теперь кандидаьтуру экс-главы ExxonMobil должна утвердить вся верхняя палата
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ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам в понедельник на заседании поддержал кандидатуру экс-главы ExxonMobil Рекса Тиллерсона, который был выдвинут президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря.
За данное решение проголосовали 11 членов комитета, 10 высказались против.

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Теперь Тиллерсона должна утвердить вся верхняя палата, для этого требуется простое большинство голосов, которым обладает Республиканская партия. Ранее влиятельные сенаторы-республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио заявили, что поддержат бизнесмена, хотя до этого они выражали обеспокоенность из-за его связей с Россией. Учитывая решение комитета, Тиллерсон имеет все шансы получить поддержку со стороны Сената.

Слушания с участием бывшего главы ExxonMobil в сенатском комитете проходили в начале января и длились приблизительно девять часов. Законодатели затронули такие темы, как конфликт в Сирии, отношения США с Россией, воссоединение Крыма с РФ. В частности, Тиллерсон заявил, что готов поддержать предоставление смертоносного оборонительного оружия Украине, а также высказался за сохранение действующих санкций против России. В то же время он отметил, что  Россия и США сталкиваются в том числе с общими террористическими угрозами.

В июне 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона, который в то время был главой ExxonMobil, орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".
Против назначения Тиллерсона на заседании в понедельник проголосовали все демократы, включая старшего члена партии в комитете Бена Кардина. Сенатор, в частности, остался неудовлетворен ответами Тиллерсона касательно усиления санкционного режима в отношении России.

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