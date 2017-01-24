Инициативная группа выдвигает Тибилова кандидатом в президенты Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 24 января. /ТАСС/. Инициативная группа избирателей направила в ЦИК заявление о выдвижении кандидатом в президенты Южной Осетии действующего руководителя республики Леонида Тибилова. Об этом ТАСС сообщила помощник президента Мадина Козаева.

"Инициативная группа избирателей по выдвижению кандидата на должность президента Тибилова Леонида Харитоновича направила в ЦИК уведомление о времени и месте проведения собрания членов инициативной группы, оно состоится 31 января в ККЗ "Чермен", - сказала Козаева.

По ее словам, Тибилова выдвигает объединение, "куда входят представители всех сфер деятельности республики - различные политические силы, общественные деятели, научная интеллигенция, деятели культуры, педагогическое сообщество, медицинские работники и многие другие". "Многие партии предлагали выдвинуть Леонида Тибилова кандидатом в президенты, но он еще раз показал свое отношение к вопросам консолидации общества и согласился выдвинуться только от инициативной группы", - подчеркнула она.

После проведения собрания инициативная группа обращается в Центральную избирательную комиссию с заявлением о своей регистрации, только после этого ЦИК дает разрешение на сбор подписей. Кандидаты должны собрать в поддержку своего выдвижения не менее 3500 подписей.

Козаева подчеркнула, что рабочий режим президента республики останется прежним. По ее словам, Тибилов не намерен уходить в отпуск, и останется на рабочем месте до самого дня выборов.

Работа ЦИК

Как отметила ТАСС председатель ЦИК Бела Плиева, комиссия сейчас работает в полном составе в обычном режиме. "Мы разрабатываем календарный план, принимаем документы от партий, инициативных групп, которые будут выдвигать кандидатов в президенты, - сказала она. - На сегодняшний день в ЦИК поступили заявления от инициативной группы в поддержку действующего президента республики Леонида Тибилова и РПП "Единая Осетия" в поддержку лидера партии Анатолия Бибилова".

"Нас уведомляют за пять дней до съезда партии и собрания инициативной группы, Центральная избирательная комиссия направляет своих представителей на эти мероприятия с тем, чтобы зафиксировать то, насколько их организация и проведение соответствуют избирательному закону", - пояснила Плиева. В частности, в съезде партии и собрании инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты должны участвовать не менее 100 человек.

Подписи в поддержку выдвинутого кандидата и полный пакет документов представляются в ЦИК не позже, чем за 35 дней до голосования.

Выборы

В начале декабря минувшего года парламент Южной Осетии назначил очередные выборы президента страны на 9 апреля 2017 года.

Согласно Конституции Южной Осетии, президентом может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, владеющий государственным языком (осетинский и русский) и постоянно проживающий последние 10 лет на территории республики. Глава государства избирается сроком на пять лет и не может занимать должность президента более двух сроков подряд.

О намерении баллотироваться на выборах заявляли действующий глава республики Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и экс-президент Эдуард Кокойты.