Президент Гватемалы навестил находящихся под стражей сына и брата

МЕХИКО, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Гватемалы Джимми Моралес встретился с находящимися под стражей сыном Хосе Мануэлем Моралесом и братом Самуэлем Моралесом. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел центральноамериканской республики Франсиско Ривас.

Родственники главы государства подозреваются в причастности к совершению преступления коррупционного характера

"Президент и его семья навестили сына и брата в (тюрьме) "Матаморос", - сказал Ривас, не приведя более никаких деталей. Сам глава государства ранее признал, что находится в сложной ситуации в связи с обвинениями, выдвинутыми в отношении его близких родственников. Тем не менее он подчеркнул, что этим делом должны заниматься компетентные органы, а он будет уважать власть закона.

Моралес возглавил Гватемалу в январе 2016 года. В своей инаугурационной речи он заявил, что будет непреклонно бороться с "коррупцией и воровством". Предыдущий глава государства - Отто Перес Молина - в 2015 году был отправлен в отставку и заключен под стражу по обвинению в причастности к масштабной коррупционной схеме, выявленной в деятельности таможенных органов.