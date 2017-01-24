Президент Гватемалы навестил находящихся под стражей сына и брата

Росберг: Экклстоун провел огромную работу, но изменения в "Формуле-1" запоздалиСпорт 24 января, 1:41
Переговоры по Сирии в Астане: поиск общих позицийМеждународная панорама 24 января, 1:09
Выставка в ГМИИ объединила офорты Гойи и Дали из музейной и частной коллекцийКультура 24 января, 1:07
Новый исполнительный директор "Формулы-1" поблагодарил Экклстоуна за работуСпорт 24 января, 0:53
Liberty media объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1"Спорт 24 января, 0:25
ЦСКА сыграет с литовским "Жальгирисом" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 24 января, 0:14
Ярушкин: некоторые хоккеисты "Спартака" не полностью выкладываются на льдуСпорт 23 января, 23:40
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" заинтересован в приобретении футболиста "Зенита" ДзюбыСпорт 23 января, 23:33
Квартальнов: форвард ЦСКА Светлаков может сыграть с магнитогорским "Металлургом"Спорт 23 января, 22:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Гватемалы Джимми Моралес встретился с находящимися под стражей сыном Хосе Мануэлем Моралесом и братом Самуэлем Моралесом. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел центральноамериканской республики Франсиско Ривас.
Родственники главы государства подозреваются в причастности к совершению преступления коррупционного характера
"Президент и его семья навестили сына и брата в (тюрьме) "Матаморос", - сказал Ривас, не приведя более никаких деталей. Сам глава государства ранее признал, что находится в сложной ситуации в связи с обвинениями, выдвинутыми в отношении его близких родственников. Тем не менее он подчеркнул, что этим делом должны заниматься компетентные органы, а он будет уважать власть закона.
Моралес возглавил Гватемалу в январе 2016 года. В своей инаугурационной речи он заявил, что будет непреклонно бороться с "коррупцией и воровством". Предыдущий глава государства - Отто Перес Молина - в 2015 году был отправлен в отставку и заключен под стражу по обвинению в причастности к масштабной коррупционной схеме, выявленной в деятельности таможенных органов.