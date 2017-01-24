Комиссия по внешним делам парламента Бельгии обсудит отмену санкций ЕС против РФ

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Комиссия по внешним делам парламента Бельгии рассмотрит во вторник со второй попытки проект резолюции с требованием отмены санкций ЕС против России. Как сообщил ТАСС депутат Палаты представителей бельгийского парламента Альдо Каркаси, являющийся автором текста резолюции, первый раз слушания должны были пройти 10 января, однако из-за большой насыщенности повестки дня обсуждение было решено отложить на две недели. Если комиссия утвердит документ, будет назначена дата слушаний для его окончательного принятия на пленарной сессии парламента.

"Цель резолюции - уполномочить правительство Бельгии выступить в Совете ЕС за отмену европейских санкций против России, из-за которых страдают бельгийские аграрии. Сейчас слушания по этой резолюции пройдут в комиссии по внешним делам Палаты представителей", - отметил Каркаси.

"Если в 2013 году, до санкций, торговый оборот между Россией и Бельгией составлял €15,1 млрд, то сегодня он упал на 23% и составляет €11,4 млрд. По самым оптимистическим данным, бельгийский аграрный сектор сократился на 5% в результате санкций. Эти цифры фигурируют и в проекте резолюции", - сообщил парламентарий.

В полученном ТАСС тексте проекта резолюции приведены четыре аргумента против европейских санкций.

Юридически ничтожны

Во-первых, в документе подчеркивается, что санкции ЕС "противоречат международному праву, поскольку единственным органом, имеющим полномочия для введения санкций, является Совет Безопасности ООН", который никогда не принимал и не поддерживал никаких ограничительных мер против России.

Неверно адресованы

Во-вторых, в резолюции отмечается, что санкции уже должны быть сняты, исходя из логики самого Евросоюза, который увязал их отмену с выполнением Россией всех условий минских соглашений.

"В этой связи стоит напомнить, что Москва не является стороной гражданского конфликта на востоке Украины. Отсюда единственным обязательством России, которое следует из соглашения "Минск-2", является необходимость оказания давления на народные республики Луганска и Донецка для прекращения военных столкновений. Учитывая, что перемирие на Украине, установленное после подписания соглашения "Минск-2" 12 февраля 2015 года, в целом соблюдается, Россия свои обязательства выполнила", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что по этой логике ЕС должен был бы ввести санкции против Киева. "Если мы настолько озабочены полным выполнением "Минска-2", то следует напомнить, что 11-й пункт ключевого документа этого соглашения - комплекса мер по реализации минских соглашений - предусматривает внесение Киевом до конца 2015 года изменений в конституцию Украины для проведения местных выборов в донецком и луганском регионах. Поскольку этого не произошло, было бы уместно ввести европейские санкции против Киева, который явно нарушает свои обязательства", - отмечается в проекте резолюции.

Экономически бессмысленны

В-третьих, документ подчеркивает полную неэффективность санкций. "Получив удар ниже пояса в результате европейских санкций в 2014 году, сегодня российская экономика полностью восстановилась, рубль стабилизировался, макроэкономические показатели России в действительности лучше, чем аналогичные показатели большинства стран ЕС. Парадоксально, но россияне использовали санкции как возможность для снижения своей зависимости от (экспорта) углеводородного топлива. Тогда как европейские фермеры были вынуждены покинуть российский рынок, аграрный сектор РФ продемонстрировал значительный рост", - отмечается в документе.

В результате европейские аграрии стали первыми, кто пострадал из-за санкций, подчеркивает автор в тексте.

Иррациональны

Четвертый тезис резолюции против санкций состоит из единственной фразы, которая, по мнению Каркаси, не нуждается в пояснениях и доказательствах: "Россия - это наш друг и союзник в борьбе против терроризма и против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС)".

Три пакета санкций

Сегодня в отношении РФ действуют три пакета санкций Евросоюза: экономические секторальные санкции, черный список физических и юридических лиц, которым закрыт доступ на территорию ЕС и к европейской банковской системе, а также ограничительные меры в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено иметь какие бы то ни было контакты.

Экономические санкции в отношении России были введены Евросоюзом с 1 августа 2014 года. Они продлеваются каждые полгода, в последний раз это было сделано до 31 июля 2017 года.

Экономические секторальные санкции ЕС в отношении РФ включают ограничения в сфере кредитования ключевых российских госбанков, оборонных предприятий и предприятий нефтепромышленности. Кроме того, Евросоюз ввел ограничения на поставки в РФ оружия и военной техники, военных технологий и технологий двойного назначения, а также высокотехнологичного оборудования и технологий для нефтедобычи. Меры ЕС не коснулись российской газовой промышленности.

Россия 7 августа 2014 года ввела контрсанкции в отношении Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Ответные меры представляли собой запрет на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции сроком на один год с возможность продления.

К пересмотру

Для отмены санкций достаточно, чтобы в Совете ЕС одна из стран Евросоюза отказалась утверждать решение об их продлении. Впрочем, в ЕС практика блокирования общеевропейских решений используется крайне редко: государства сообщества предпочитают вырабатывать консенсусные позиции. Таким образом, обсуждаемая сегодня резолюция в случае ее одобрения и последующего принятия на сессии должна стать парламентским поручением федеральному правительству Бельгии занять в Совете ЕС позицию в пользу отмены санкций. Никакие конкретные сроки, к которым санкции должны быть отменены, в документе не указаны.