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Администрация Обамы в последние дни перевела Палестине $221 млн

Международная панорама
24 января, 3:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
По данным Associated Press, Конгресс был официально уведомлен об этом за несколько часов до вступления Дональда Трампа в должность президента США
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Махмуд Аббас и Барак Обама

Махмуд Аббас и Барак Обама

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Администрация экс-президента США Барака Обамы в последние часы работы перевела $221 млн Палестинской автономии, против чего долгое время выступали члены Республиканской партии Конгресса США. Об этом в понедельник вечером сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

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По его данным, администрация официально уведомила Конгресс о своем намерении в письменном виде утром 20 января за несколько часов до вступления Дональда Трампа в должность президента США. За день до этого бывший госсекретарь США Джон Керри сообщил законодателям о принятом администрацией решении.

В дополнение к средствам, переведенным Палестине, администрация Обамы выделила $6 млн на расходы в сфере внешней политики, в том числе $4 млн на программы в области изменения климата, $1,25 млн на нужды организаций под эгидой ООН, а также $1,05 млн на финансирование деятельности специального представителя Госдепартамента по делам в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по Южной и Центральной Азии.

Такое решение бывшей президентской администрации может вызвать негативную реакцию некоторых членов Конгресса, а также самого Трампа и его окружения, отмечает агентство. В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал наладить отношения США с Израилем, которые, по его мнению, были испорчены администрацией Обамы. Новый американский президент уже пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Белый дом в феврале, а также поддержал перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, хотя, как заверил официальный представитель Белого дома в понедельник, это решение еще не было принято.

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