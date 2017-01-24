Новый министр обороны США впервые провел разговор с генсеком НАТО

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ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в понедельник впервые на своем новом посту провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.
"Министр Мэттис сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы восстановить контакт и обсудить ту ключевую роль, которую НАТО играет в деле обеспечения трансатлантической безопасности", - сказал он. По словам Дэвиса, глава Минобороны своим звонком хотел "подчеркнуть то значение, которое он придает альянсу".
Мэттис и Столтенберг обсудили "важность общих ценностей", глава Пентагона также подчеркнул, что США всегда "в первую очередь обращаются к Европе", когда речь заходит о поиске союзников для защиты этих ценностей. Собеседники обязались продолжить консультации и выразили надежду на скорую встречу на переговорах министров стран НАТО в феврале.