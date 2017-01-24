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Трамп затребовал у минобороны США рекомендации об изменении подхода к борьбе с ИГ

Международная панорама
24 января, 3:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
27 января президент США прибудет в Пентагон, где "будет продолжен разговор о том, чего он хочет" от руководителей министерств, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер
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ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп затребовал у Пентагона рекомендации об изменении подхода к борьбе с экстремистским "Исламским государством" (ИГ, американское наименование ИГИЛ, запрещено в России) в Сирии и Ираке. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил об этом в понедельник на своем первом регулярном брифинге для журналистов.

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Его спросили, запрошены ли официально у министерства обороны США предложения по указанному вопросу. "Думаю, он дал такое распоряжение", - сказал Спайсер о президенте страны.

Далее Спайсер напомнил, что в ближайшую пятницу Трамп поедет в Пентагон, чтобы провести церемонию приведения к присяге нового министра обороны Джеймса Мэттиса. "Там будет продолжен разговор о том, чего он хочет от них (руководителей министерства) и от Комитета начальников штабов" вооруженных сил, добавил пресс-секретарь, который в свое время учился в военно-морском колледже и числится в резерве ВМС США.

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