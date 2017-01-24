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Сенат Конгресса США утвердил Майкла Помпео новым главой ЦРУ

Международная панорама
24 января, 3:18 дата обновления: 24 января, 4:52 UTC+3
Майкл Помпео ранее заявлял, что Россия "агрессивно восстанавливает свои позиции" в мире", "угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому ИГИЛ"
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Майкл Помпео

Майкл Помпео

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США на заседании в понедельник вечером утвердил конгрессмена от штата Канзас Майкла Помпео новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Его кандидатура ранее была предложена президентом Дональдом Трампом.

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Будущего нового главу ведомства поддержали не только республиканцы, но и демократы. За его утверждение проголосовали 66 сенаторов, 32 высказались против.

"Конгрессмен Помпео обязался следовать закону о (запрете) пыток, пообещал представить объективный анализ выполнения Ираном ядерного соглашения и утверждал, что спецкомитет Сената по разведке будет полностью осведомлен о деятельности ЦРУ", - сказала член комитета демократ Дайэнн Файнстайн.

Помпео является выпускником академии в Вест-Пойнте, в 1986-1991 годах служил в сухопутных войсках, вышел в отставку в звании капитана.

На слушаниях в комитете по разведке, посвященным утверждению его кандидатуры, конгрессмен заявил, что Россия "агрессивно восстанавливает свои позиции" в мире. Более того, он обвинил РФ во "вторжении и оккупации" на Украине, а также в том, будто она "угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому ИГИЛ", т.е. экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Кроме того, по мнению Помпео, Китай "создает реальную напряженность" в мире.

В то же время он выражал полное согласие с запретом на использование пыток, предусмотренным действующим американским законодательством. В своей работе на новом посту он также обещал во всех случаях опираться на факты. В должности главы ЦРУ Помпео сменит Джона Бреннана.

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