Сенат Конгресса США утвердил Майкла Помпео новым главой ЦРУ

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ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США на заседании в понедельник вечером утвердил конгрессмена от штата Канзас Майкла Помпео новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Его кандидатура ранее была предложена президентом Дональдом Трампом.
Будущего нового главу ведомства поддержали не только республиканцы, но и демократы. За его утверждение проголосовали 66 сенаторов, 32 высказались против.
"Конгрессмен Помпео обязался следовать закону о (запрете) пыток, пообещал представить объективный анализ выполнения Ираном ядерного соглашения и утверждал, что спецкомитет Сената по разведке будет полностью осведомлен о деятельности ЦРУ", - сказала член комитета демократ Дайэнн Файнстайн.
Помпео является выпускником академии в Вест-Пойнте, в 1986-1991 годах служил в сухопутных войсках, вышел в отставку в звании капитана.
На слушаниях в комитете по разведке, посвященным утверждению его кандидатуры, конгрессмен заявил, что Россия "агрессивно восстанавливает свои позиции" в мире. Более того, он обвинил РФ во "вторжении и оккупации" на Украине, а также в том, будто она "угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому ИГИЛ", т.е. экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Кроме того, по мнению Помпео, Китай "создает реальную напряженность" в мире.
В то же время он выражал полное согласие с запретом на использование пыток, предусмотренным действующим американским законодательством. В своей работе на новом посту он также обещал во всех случаях опираться на факты. В должности главы ЦРУ Помпео сменит Джона Бреннана.