"Ъ": Будапешт не допустит ущемления прав венгров в ходе планируемой украинизации

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Будапешт не потерпит никаких поправок в украинские законы о языке, которые бы ущемляли права проживающего на Украине венгерского меньшинства. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"В ноябре прошлого года премьер Украины Владимир Гройсман посетил Будапешт, и мы ясно дали ему понять, что не потерпим никаких поправок - ни к закону об образовании, ни к закону об использовании языка, - которые ухудшили бы положение меньшинств", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ", отвечая на вопрос о возможном принятии в Верховной раде закона об исключительности украинского языка, обязывающего граждан использовать его практически во всех сферах жизни.

"Мы слышали, что этот закон, возможно, не будет принят. И мы надеемся на это. Если же какие бы то ни было поправки и изменения ухудшат жизнь меньшинств, в том числе венгерского, то мы, конечно, поднимем этот вопрос на уровне ЕС", - подчеркнул глава МИД.

Он указал, что это не внутриукраинская тема, а вопрос, значение которого выходит далеко за рамки Украины. "Мы должны защищать меньшинства и применять европейские стандарты - в том числе в отношении Украины", - констатировал Сийярто.

На Украине проживают около 150 тысяч этнических венгров, в основном в Закарпатье.

Исключительный украинский

Языковой законопроект, предполагающий тотальную украинизацию, был зарегистрирован в Верховной раде 21 января. Его авторы - 33 депутата из разных фракций - предлагают отменить закон "Об основах государственной языковой политики", который регулирует сферу применения в стране русского и других языков национальных меньшинств.

В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Это касается проведения заседаний, оформления документов, обращений граждан. Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях, при этом в школах и детских садах допускается использовать языки нацменьшинств, а в вузах этого не предусмотрено. Обучение в университетах должно быть исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС.

Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить только на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском, фильмы на Украине также можно будет снимать только на украинском. Его предлагается сделать обязательным для всех СМИ, передачи на других языках будут дублироваться, телерадиокомпании обязаны обеспечить синхронный перевод на украинский, если кто-то из участников программы будет говорить на другом языке.

Украинский язык в законопроекте также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском. В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т. п.) также является обязательным использование украинского языка.

За нарушение закона депутаты предлагают ввести систему штрафов. За попытки "внедрения на Украине официального многоязычия" может грозить уголовная ответственность, поскольку это приравнивается к попыткам свержения государственного строя. Публичное неуважение к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины. Следить за исполнением закона будут, согласно идее, специальные языковые инспекторы.