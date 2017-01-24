Бывший лидер Панамы переведен из тюрьмы под домашний арест

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Суд Панамы предоставил бывшему лидеру страны Мануэлю Норьеге, отбывающему наказание в тюрьме, разрешение на домашний арест в преддверии операции на головном мозге. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, 82-летний Норьега нуждается в операции по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. В октябре 2016 года суд постановил, что перед хирургическим вмешательством Норьега будет переведен в больницу, однако его адвокату удалось обжаловать решение и добиться того, чтобы бывшему лидеру Панамы позволили подготовиться к процедуре дома.

Норьега был экстрадирован из Франции в Панаму в 2011 году и заключен в тюрьму. Он де-факто руководил страной с 1983 по 1989 год, после чего был свергнут в результате военного вмешательства США. Норьега обвиняется в массовых убийствах сторонников оппозиции.