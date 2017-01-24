Вице-президент США привел к присяге нового директора ЦРУ

ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник вечером привел к присяге нового директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкла Помпео. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам Пенса, Помпео обладает "богатым опытом и характером", он будет руководить "лучшим ведомством, занимающимся сбором информации, которое мир когда-либо видел".

Буквально часом ранее Сенат США утвердил кандидатуру Помпео, который до этого являлся членом Палаты представителей Конгресса США. Его назначение поддержали 66 сенаторов, 32 высказались против.

В Демократической партии, которая после победы президента-республиканца Дональда Трампа оказалась в оппозиции, мнения насчет Помпео разошлись. Как отметила член специального комитета Сената по разведке Дайэнн Файнстайн, новый глава ЦРУ "обязался следовать закону о (запрете) пыток, пообещал представить объективный анализ выполнения Ираном ядерного соглашения". В то же время ее однопартиец сенатор Рон Уайден назвал Помпео "неподходящим человеком для этой работы". "Он одобряет агрессивные методы, которые могут в корне подорвать права и свободы нашего народа, не укрепив его безопасность", - сказал политик.

На слушаниях в комитете по разведке, посвященных утверждению его кандидатуры, Помпео заявил, что Россия "агрессивно восстанавливает свои позиции" в мире. Более того, он бездоказательно обвинил РФ во "вторжении и оккупации" Украины, а также в том, что она "угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство")". Кроме того, по мнению Помпео, Китай "создает реальную напряженность" в мире.

В то же время он выражал полное согласие с запретом на использование пыток, предусмотренным действующим американским законодательством. В своей работе на новом посту он также обещал во всех случаях опираться на факты. В должности главы ЦРУ Помпео сменил Джона Бреннана.