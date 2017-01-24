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Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты DF-41 в регионе у границы с РФ

Международная панорама
24 января, 5:52 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Ранее в китайском сегменте интернета появились фотографии новейших ракетных комплексов, расположенных в провинции Хэйлунцзян
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ПЕКИН, 24 января. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом во вторник сообщила газета Global Times.

Как отмечает издание, фотографии новейших ракетных комплексов были опубликованы накануне в китайском сегменте нтернета.

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"Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики уверены, что это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 (поступившая в войска - прим. ТАСС) и что она была размещена в северо-восточном Китае", - подчеркивает газета.

Как отмечает Global Times, некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа. "Как полагают они, это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае", - пишет издание.

Как указывает издание, "США не проявляли должного уважения к вооруженным силам КНР", а многие высокопоставленные американские военные "высокомерно выражали свое намерение поиграть мускулами". "Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силен, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его", - продолжает газета.

"Образ Китая с или без DF-41 отличен в глазах внешнего мира. В этом заключается значение DF-41", - отмечает газета. "Он (ракетный комплекс - прим. ТАСС) не приведет к появлению "Теории китайской угрозы", а лишь усилит авторитет Народно-освободительной армии Китая", - резюмирует Global Times.

Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность DF-41 составляет около 14 тыс. км.

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