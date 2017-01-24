Губернатор Миннесоты упал в обморок во время выступления

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НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Губернатор американского штата Миннесота Марк Дейтон в понедельник упал в обморок во время выступления. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Инцидент произошел в здании законодательного собрания штата в городе Сент-Поле. 69-летний Дейтон, произносивший с трибуны речь о положении дел в Миннесоте, неожиданно зашатался и упал. Собравшиеся поспешили ему помочь. Как отмечает AP, спустя примерно пять минут губернатора отвели в другую комнату, по всей видимости, он был в сознании.
В феврале 2016 года Дейтон потерял сознание в городе Вудбери на партийном мероприятии. Тогда его срочно госпитализировали. Врачи объяснили произошедшее обезвоживанием организма.
Дейтон был избран губернатором в 2011 году. С момента вступления в должность его преследовали проблемы со здоровьем. В 2013 году губернатор перенес операцию на тазобедренном суставе, а потом еще две операции на позвоночнике.
Дейтон заявлял ранее, что, несмотря на это, рассчитывает работать на посту губернатора до завершения второго срока полномочий в 2019 году. Дейтон является 40-м и одним из самых возрастных губернаторов в истории Миннесоты.