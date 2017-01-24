Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Миннесоты упал в обморок во время выступления

Международная панорама
24 января, 5:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
69-летний Марк Дейтон произносил с трибуны речь о положении дел в штате
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Губернатор американского штата Миннесота Марк Дейтон в понедельник упал в обморок во время выступления. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Инцидент произошел в здании законодательного собрания штата в городе Сент-Поле. 69-летний Дейтон, произносивший с трибуны речь о положении дел в Миннесоте, неожиданно зашатался и упал. Собравшиеся поспешили ему помочь. Как отмечает AP, спустя примерно пять минут губернатора отвели в другую комнату, по всей видимости, он был в сознании.

В феврале 2016 года Дейтон потерял сознание в городе Вудбери на партийном мероприятии. Тогда его срочно госпитализировали. Врачи объяснили произошедшее обезвоживанием организма.

Дейтон был избран губернатором в 2011 году. С момента вступления в должность его преследовали проблемы со здоровьем. В 2013 году губернатор перенес операцию на тазобедренном суставе, а потом еще две операции на позвоночнике.

Дейтон заявлял ранее, что, несмотря на это, рассчитывает работать на посту губернатора до завершения второго срока полномочий в 2019 году. Дейтон является 40-м и одним из самых возрастных губернаторов в истории Миннесоты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Обамы в последние дни перевела Палестине $221 млн
2
Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты DF-41 в регионе у границы с РФ
3
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
4
PAP: МИД Польши представил тайный документ 2008 года о политике в отношении РФ и Украины
5
"Ъ": глава МИД Венгрии оценил потери Будапешта от антироссийских санкций
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом
Темы дня
Реклама