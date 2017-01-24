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WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу

Международная панорама
24 января, 7:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По пути из порта Бремерхафен пять бронемашин врезались в мосты, пишет издание
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НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Часть американской бронетехники, развернутой в Европе в текущем месяце на ротационной основе согласно плану операции Atlantic Resolve, прибыла в Польшу поврежденной. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник на сайте газеты The Wall Street Journal.

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По сведениям источников издания, военные США столкнулись "с неожиданными трудностями", когда пытались доставить военную технику из Германии в Польшу. Как отмечает издание, несколько бронемашин получили повреждения на пути из северогерманского порта Бремерхафен в Польшу: они врезались в мосты, которые были ниже, чем предполагали американцы. Пять единиц бронетехники пришлось оставить в Германии, как вывезти их из этой страны, военные США пока так и не решили.

Как отмечает газета, командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес также признал, некоторые из американских танков по ошибке были доставлены в Европу с разряженными аккумуляторами или заправленными не полностью. Он констатировал, что Вашингтон не обладает достаточными сведениями об инфраструктуре в странах, которые ранее были частью советского блока, а теперь являются членами НАТО.

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Ходжес указал, что США необходимо лучше изучить регион, чтобы иметь возможность быстрее перебрасывать силы в случае возможного конфликта с Россией. "Нам нужно восстановить опорные точки", - приводит его слова издание. Ходжес также высказался за активизацию сбора разведывательных данных о перемещении российских сил. По его словам, эта задача не являлась приоритетной со времен завершения холодной войны.

Решение о дислокации в Польше американской танковой бригады было принято на саммите НАТО в Варшаве в июле прошлого года. Ее численность составляет 3,5 тысячи солдат. Они располагают сотнями единиц бронетехники, включая 87 танков Abrams ("Абрамс"). Американская бригада размещается на четырех базах на западе Польши.

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