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Independent: законопроект о процедуре Brexit может быть представлен до конца недели

Международная панорама
24 января, 7:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
По данным Independent, пока неясно, какой из четырех черновых вариантов законопроекта будет представлен на утверждение парламента
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может представить законопроект о процедуре выхода страны из состава ЕС (Brexit) до конца этой недели.

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Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, на данный момент существует четыре черновых варианта законопроекта, однако какой из них будет представлен на утверждение парламента, будет зависеть от решения Верховного суда по процедуре Brexit, которое он вынесет во вторник. Ожидается, что документ в конечном итоге будет кратким и ясным. Это, с одной стороны, "сделает его трудным для изменения", но с другой может привести к другим "судебным спорам" и необходимости "доработки законодательства" по ряду вопросов, отмечает газета.

Верховный суд Великобритании огласит во вторник решение по поводу того, имеет ли правительство право самостоятельно начать процедуру выхода страны из ЕС, или для этого ему необходимо заручиться санкцией парламента. По всеобщему мнению, вердикт суда с большой долей вероятности обяжет правительство получить одобрение парламента прежде чем давать старт формальным дискуссиям с ЕС. Тогда Терезе Мэй придется выставить свой план по Brexit в виде законопроекта на голосование.

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