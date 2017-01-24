Трамп передал сыновьям управление семейным бизнесом

ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп передал управление семейным бизнесом своим сыновьям - Дональду-младшему и Эрику. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил это на своем первом регулярном брифинге для журналистов.

Его спросили, будут ли обнародованы документы, свидетельствующие о выходе Трампа из бизнеса. Спайсер ответил, что это, насколько ему известно, уже сделано, а на встречную реплику о том, что в публичном доступе этих документов нет, сказал: "Да, он (Трамп) ушел из компании, как и обещал, перед занятием своего поста. Теперь руководство компанией полностью в руках Дона и Эрика. Он предпринял из ряда вон выходящие шаги, чтобы все это произошло".

СПЕЦПРОЕКТ Трамп и его семья: кто есть кто в семье миллиардера Американские СМИ задают вопрос: будет ли Белый дом отделен от бизнеса Трампа после его вступления в должность президента

За день до инаугурации, состоявшейся 20 января, Трамп объявил о добровольном уходе в отставку со всех своих постов в более чем 400 частных компаниях. Копию подтверждающего это документа предоставила телекомпании CNN бизнес-империя Trump Organization. Документ, подписанный Трампом, снабжен приложением с точным перечнем упомянутых выше компаний.

Ранее юрист Шери Диллон из фирмы Morgan Lewis & Bockius изложила план, призванный избежать конфликта частных и государственных интересов после вступления Трампа в должность президента. Согласно этому плану, Трамп уходит со всех постов в Trump Organization, а также консолидирует около сотни своих компаний под эгидой головной группы. Кроме того, на время президентства Трампа Trump Organization замораживает заключение новых соглашений за пределами США, а часть прибыли сети отелей в других государствах будет перечислять министерству финансов своей страны. Как подтвердила Диллон, Трамп отказался от идеи "полного избавления" от своих компаний, так как это привело бы к их распродаже за бесценок в ущерб остальным членам семьи.

Дочь президента США Иванка Трамп, наряду с Эриком и Дональдом Трампом-младшим, занимала должность вице- президента Trump Organization. Она освободила свой пост и вышла из состава руководства своей фирмы, выпускающей одежду и украшения.

Директор управления правительственной этики США Уолтер Шауб раскритиковал данный план. Шауб обратил внимание на то, что фактически Трамп отказался только от руководящих постов, но не от права собственности на свои компании и права продолжать получать доход от них.