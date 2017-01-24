Целями исполнителей теракта в Брюсселе был граждане РФ, США и Израиля

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Террористы, устроившие взрывы в аэропорту и метро Брюсселя в марте 2016 года, старались, чтобы пострадали прежде всего американцы, израильтяне и россияне.

Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на источники, близкие к следствию.

В частности, один источник отмечает, что взрывы произошли неподалеку от стоек регистрации авиакомпаний из США, России и Израиля, из чего можно сделать вывод, что граждане этих стран могли быть приоритетными целями для нападавших. Кроме того, в СМИ ранее появлялась информация о том, что все исполнители теракта по дороге в аэропорт говорили о ненависти к американцам и их военным кампаниям на Ближнем Востоке. Об этом рассказал следователям подвозивший мужчин водитель такси.

Другой источник считает, что хотя террористы и могли рассматривать граждан РФ среди своих основных целей, предпочтительнее для них были граждане Израиля и евреи в целом. Он обратил внимание на то, что один из взорвавших себя в терминале международного аэропорта смертников Наджим Лахрауи, находившийся в толпе из 60 студентов, "в последний момент поспешил в сторону двух ортодоксальных евреев", очевидно, обратив внимание на их одежду. Все это следователи могли наблюдать на записях камер наблюдения.

В 2016 году бельгийская столица подверглась серии терактов: 22 марта в Брюсселе произошли два взрыва в международном аэропорту, а затем последовал взрыв на станции метро. Погибли 32 человека, более 300 были ранены. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).