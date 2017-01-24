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Протестующие автомобилисты заблокировали дороги в Киев

Международная панорама
24 января, 10:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, января. /ТАСС
Автовладельцы требуют урегулировать механизм нахождения автомобилей с иностранными номерами на украинской территории
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© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией с утра 24 января частично заблокировали все основные дороги, ведущие в центр Киева. Они требуют от Верховной рады урегулировать транзит и временный ввоз личного транспорта из стран Европы.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в частности, заблокировано движение на проспекте Бажана, ведущего в международный аэропорт Борисполь. На дороге образовалась пробка на несколько километров. Пикетирующие частично пропускают машины, однако их количество в пробке не уменьшается. Такая же картина наблюдается на Броварском и Столичном шоссе украинской столицы.

"Мы требуем от Верховной рады законодательно урегулировать нахождение автомобилей с иностранными номерами на украинской территории", - сказал один из протестующих. По словам автолюбителей, они требуют от парламентариев уважать их права и расширить сроки пребывания подобных транспортных средств на территории Украины.

Один из автомобилистов заявил, что дискриминационные нормы, которые действуют на Украине, абсолютно нелогичны и направлены против народа.

"Огромное количество людей владеют автомобилями с иностранными номерами, и мы на протяжении нескольких месяцев пытаемся привлечь внимание власти к нашей проблеме. Мы требуем позволить нашим автомобилям находиться на территории страны на протяжении одного года", - сказал он. Сейчас этот срок составляет пять дней в одной региональной таможне и 10 дней в разных региональных таможнях.

По словам протестующих, в парламенте зарегистрирован законопроект, который позволит решить их проблему с пребыванием автомобилей с иностранной регистрацией на территории Украины до одного года.

Это не первый протест владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. До этого они уже пикетировали здание Рады и кабинета министров, неоднократно перекрывали погранпереходы в Закарпатской и Львовской областях.

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