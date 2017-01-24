Сирийская оппозиция не подпишет коммюнике по встрече в Астане

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АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Делегация оппозиции Сирии на переговорах в Астане не будет подписывать итоговое коммюнике стран-гарантов перемирия. Об этом заявил выступающий официальным представителем делегации оппозиции на переговорах Яхья аль-Ариди.
"Подписания не будет, - сказал он. - Страны-гаранты - Россия, Турция и, возможно, Иран - просто распространят документ".
По информации источника ТАСС в сирийской делегации, подписание коммюнике представителями правительства Сирии также не планируется. "Это документ, над которым работают страны-гаранты, чтобы затем представить его другим участникам переговоров", - добавил он.
Яхья аль-Ариди также сообщил журналистам, что делегация сирийской оппозиции выразила скептицизм относительно успеха переговоров о перемирии в Сирии.
"Складывается ощущение, что страны-гаранты (перемирия) больше думают о своих интересах, чем о сирийском народе, - сказал он. - Мы хотим сохранить перемирие, но для этого другие стороны должны думать, прежде всего, о народе Сирии".
При этом спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил, что стороны близки к согласованию итогового документа по встрече в Астане. "Мы недалеко от итоговой декларации, проделано много работы. Если будет принят такой вариант документа, который мы видим, это вселяет оптимизм", - сказал он