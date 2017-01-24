Де Мистура: стороны близки к согласованию итоговой декларации встречи по Сирии в Астане

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Стороны близки к согласованию итогового документа встречи по сирийскому урегулированию, проходящей в столице Казахстана.

Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Мы недалеки от итоговой декларации, проделано много работы. Если будет принят такой вариант документа, который мы видим, это вселяет оптимизм", - сказал он. "Мы работаем над документом, который позволит установить более устойчивое прекращение огня", - добавил эмиссар.

"Каждый момент до непосредственной публикации документа очень важен, ведь речь идет не просто о бумаге, а о прекращении огня, то есть о спасении жизней, - отметил он. - Наверное, мы завершим встречу сегодня, если хорошо поработаем".