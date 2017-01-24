Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства

Еще до вступления в должность президента США Дональд Трамп говорил о том, что свои первые распоряжения он начнет отдавать не в пятницу (сразу после инаугурации), а в понедельник — первый рабочий день недели. Согласно подсчетам СМИ, во время президентской гонки миллиардер-республиканец сделал 663 предвыборных обещания, часть из которых он уже выполнил за минувшие сутки. ТАСС изучил, какие обещания Трамп сдержал, а какие ему еще только предстоит выполнить.

✔️ Выход из ТТП

Одним из первых указов Трампа был выход США из числа стран, имеющих договоренности о создании нового регионального экономического объединения — Транстихоокеанского партнерства (ТТП). ТТП предусматривает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что, по мнению Трампа, крайне невыгодно для Америки. Дальнейшие перспективы ТТП весьма туманны: правительство Австралии заявило, что будет добиваться введения в действие договоренности без участия США, в то время как Япония не поддерживает такой вариант и намеревается переубедить Дональда Трампа.

✖️ "Жесткая" политика с Китаем

Во время предвыборной гонки Трамп неоднократно говорил о том, что с самого первого дня займет жесткую позицию по отношению к Китаю. В частности, миллиардер обвинял Пекин в манипуляциях с валютой (юанем) и обещал ввести 45-процентные пошлины на китайские товары. Эксперты и политики небезосновательно указывали, что такие меры привели бы к "торговой войне" между Китаем и США, однако пока этого не произошло. По линии Китая из Белого дома пока прозвучало только одно резонансное заявление: что США станут препятствовать действиям китайских военных в Южно-Китайском море, если они будут противоречить американским интересам.

✔️ Мораторий на найм новых госслужащих

В понедельник американский лидер поставил подпись под указом, в соответствии с которым на нынешнем уровне замораживается численность служащих федерального правительства и вводится запрет на его дальнейшее расширение. Действие данного документа распространяется на всех служащих федеральных властей, "кроме военных", подчеркнул Трамп. Эти меры новый президент обещал принять в рамках борьбы с бюрократией. Он также предлагал сократить количество нормативных актов: с каждым новым принятым законом отменять два устаревших.

✖️ Ограничение миграции

Центральным предвыборным обещанием Трампа было строительство стены на границе с Мексикой и принятие других мер, ограничивающих миграцию в США. Трамп также намеревался "с первого дня" заняться депортацией нелегалов, но никаких подобных распоряжений новый президент не отдал. Журналисты предполагают, что указы еще могут последовать на этой неделе, однако сам факт того, что ни одно из антимиграционных обещаний пока не было выполнено, говорит о том, что новая администрация будет подходить к проблеме мигрантов осторожнее, чем казалось из слов Трампа. Напомним, что он обещал выселить 2-3 млн человек, в то время как за последний год президентства Барака Обамы из страны было выдворено 250 тыс. человек.

✔️ Перезаключение договора NAFTA

Трамп неоднократно высказывался за пересмотр условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), которое, по его мнению, ставит США в неравноправное положение по сравнению с двумя остальными партнерами. В понедельник Трамп подписал указ о начале процедуры переговоров с Мексикой и Канадой о пересмотре соглашения. "Если Канада и Мексика откажутся пересматривать NAFTA с тем, чтобы обеспечить "честную сделку" для американских рабочих, США выйдут из соглашения", — говорится на сайте Белого дома.

✖️ Снятие ограничений на добычу углеводородов

В течение первых дней президентства Трамп обещал отменить ограничения на производство углеводородов, в том числе на шельфовых месторождениях: "Я отменю ограничения, убивающие рабочие места, в области производства энергии в Америке, включая энергоресурсы на шельфе и уголь, создав миллионы высокооплачиваемых рабочих мест. Это то, чего мы хотим, то, чего мы ждем". После инаугурации публике был представлен America First Energy Plan, где эти меры нашли отражение, однако ни одна из них пока не была приведена в действие.

✔️ Запрет финансировать НКО, связанные с абортами

За время президентской гонки Трамп показал себя как противник абортов, и один из его первых указов подтверждает этот имидж. Накануне он подписал указ, который восстанавливает запрет на выделение федеральными властями США средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию. Этот запрет был введен президентом Рональдом Рейганом, который входил в ряды Республиканской партии США, в 1985 году. Затем запрет отменяли президенты-демократы Билл Клинтон (в 1993 году) и Барак Обама (в 2009 году). Республиканец Джордж Буш-младший действие запрета восстанавливал. Смотрите также Трамп не исключил введения в США наказания для сделавших аборт женщин ✖️ Преследование Хиллари Клинтон

В случае избрания Трамп обещал немедленно назначить специального прокурора для расследования дела, связанного с перепиской бывшего американского госсекретаря и своего основного соперника на выборах Хиллари Клинтон. Выступая перед сторонниками, республиканец также заявлял о намерениях отправить свою соперницу в тюрьму (благодаря чему на выступлениях Трампа получила популярность кричалка Lock her up! — "За решетку ее!"). Судя по всему, на эти меры новый президент решил не идти и вместо этого пошел на мир: во время инаугурационного ланча он публично поблагодарил Хиллари за присутствие, пожал ей руку и даже устроил овацию.