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Институт нацпамяти Польши рассекретил важные для безопасности страны документы

Международная панорама
24 января, 14:09 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Среди этих документов - личные данные сотрудников Службы безопасности времен Польской Народной Республики и их отчеты
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ВАРШАВА, 24 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Институт национальной памяти Польши (ИНП) исключил из числа секретных хранившиеся в тайне документы, среди которых личные данные сотрудников Службы безопасности времен Польской Народной Республики (ПНР) и их отчеты. Список этих материалов, которые теперь можно получить в архиве, руководствуясь установленными процедурами, институт представил на своем официальном сайте в интернете.

"Это прецедент. Впервые ИНП зашел так далеко в представлении информации из засекреченного архива. В 1998 году в нем были собраны материалы органов безопасности ПНР, которые были актуальны и представляли важность для безопасности страны", - отмечал ранее заместитель главы архива ИНП Мариуш Квасьняк.

Текущая публикация стала возможной в связи с обновлением закона о функционировании ИНП, в котором перестал существовать секретный архив. До 15 июня спецслужбы должны пересмотреть весь архив и решить, каким материалам пока все же не следует видеть свет. Две трети архива уже проанализированы.

Из опубликованной на сайте ИНП описи следует, что среди публикуемых материалов есть личные данные сотрудников Службы безопасности, военных спецслужб, в том числе разведки и контрразведки, материалы, касающиеся их внутреннего функционирования, в том числе приказы. Часть документов может касаться агентуры - тайных сотрудников спецслужб коммунистического периода, их заданиях, прослушке, наблюдении за конкретными объектами.

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