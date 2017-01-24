Минск: гендиректор ВТО поддерживает скорейшее вступление Белоруссии в организацию

МИНСК, 24 января. / ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо поддерживает вступление Белоруссии в ВТО.

Об этом сообщили в МИД страны, комментируя проходящие в Женеве переговоры с участием делегации из республики.

"Генеральный директор ВТО приветствовал значительную активизацию переговоров Белоруссии с ВТО и подтвердил свою поддержку скорейшему вступлению нашей страны в организацию", - проинформировали в МИД по итогам встречи первого замминистра иностранных дел Белоруссии Андрея Евдоченко с Азеведо. "Генеральный директор ВТО заявил, что организация будет развивать техническое сотрудничество с Белоруссией и содействовать повышению экспертного потенциала", - подчеркнули в дипведомстве.

23-26 января в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве белорусская делегация во главе с Евдоченко принимает участие в восьмом заседании Рабочей группы по вступлению республики в ВТО. Белорусская делегация намерена провести ряд двусторонних встреч по доступу на рынки товаров и услуг с десятью членами ВТО, в том числе США и ЕС.

Белоруссия ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 года. На сегодняшний день все партнеры Белоруссии по ЕврАзЭС уже стали членами организации. Принципиальное решение об активизации соответствующего переговорного процесса было принято президентом Белоруссии Александром Лукашенко на совещании в конце марта прошлого года.