МИД Норвегии: рост оборонных расходов РФ не влияет на ситуацию в Арктике

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ТРОМСЁ (Норвегия), 24 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Увеличение оборонных расходов РФ, наблюдавшееся в последние годы, не оказывает влияния на ситуацию в Арктике. С такой оценкой выступил сегодня глава МИД Норвегии Бёрге Бренде на международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё.
"Само собой, мы отмечали достаточно существенное увеличение расходов на оборону в российском бюджете в последние 10 лет. Мы продолжаем внимательно отслеживать эту тенденцию, однако это не влияет на ситуацию на Севере в целом. Я по-прежнему утверждаю, что Арктика - это мирный регион, и мы хотим, чтобы он таковым оставался", - отметил Бренде.
Он также указал на то, что военные потенциалы Норвегии и России всегда были ассиметричны, и в королевстве, которое является членом НАТО с момента основания Организации, привыкли к такому положению вещей.
"Мы не можем игнорировать тот факт, что последние несколько лет были достаточно сложными для отношений между ЕС, США и Россией в связи с ситуацией на Украине, однако нам удается сохранять Арктику регионом сотрудничества", - добавил глава норвежского МИД.