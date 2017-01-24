Британские лейбористы обещали не срывать начало переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 24 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании обещала не срывать планы правительства запустить процедуру выхода страны из ЕС. Об этом заявил лидер лейбористов Джереми Корбин, комментируя вынесенный во вторник, 24 января, вердикт Верховного суда Великобритании, который обязал правительство получить одобрение парламента на начало переговоров.

"Лейбористы уважают результат референдума и волю британского народа и не будут срывать процесс запуска статьи 50 (Лиссабонского договора о ЕС - прим. корр. ТАСС). Обращение к этой статье станет формальным началом процедуры выхода страны-члена из сообщества.

В то же время Корбин предупредил, что сделает все возможное, чтобы внести правки в законопроект, который теперь правительству придется согласовать с парламентом. "Лейбористы, однако, попытаются внести изменения в законопроект по статье 50, чтобы не дать консерваторам использовать Brexit для того, чтобы превратить Великобританию в отдел уцененных товаров налогового рая у берегов Европы", - добавил он.

По информации британских газет, кабинет министров, возможно, уже на этой неделе внесет в парламент законопроект по Brexit.

На состоявшемся в Великобритании в июне прошлого года референдуме по вопросу о целесообразности продолжения членства страны в Евросоюзе победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход королевства из сообщества, против выступили 48,1%. Тереза Мэй, став премьер-министром после отставки Дэвида Кэмерона, обещала последовать воле народа и запустить двухлетний процесс прекращения членства Великобритании в ЕС до конца марта.