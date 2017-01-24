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Британские лейбористы обещали не срывать начало переговоров по Brexit

Международная панорама
24 января, 14:58 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
При этом лидер партии Джереми Корбин заявил, что сделает все возможное, чтобы внести правки в законопроект, который теперь правительству придется согласовать с парламентом
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ЛОНДОН, 24 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании обещала не срывать планы правительства запустить процедуру выхода страны из ЕС. Об этом заявил лидер лейбористов Джереми Корбин, комментируя вынесенный во вторник, 24 января, вердикт Верховного суда Великобритании, который обязал правительство получить одобрение парламента на начало переговоров.

Смотрите также
Верховный суд Великобритании
Британский Верховный суд обязал правительство получить одобрение парламента для Brexit

"Лейбористы уважают результат референдума и волю британского народа и не будут срывать процесс запуска статьи 50 (Лиссабонского договора о ЕС - прим. корр. ТАСС). Обращение к этой статье станет формальным началом процедуры выхода страны-члена из сообщества.

В то же время Корбин предупредил, что сделает все возможное, чтобы внести правки в законопроект, который теперь правительству придется согласовать с парламентом. "Лейбористы, однако, попытаются внести изменения в законопроект по статье 50, чтобы не дать консерваторам использовать Brexit для того, чтобы превратить Великобританию в отдел уцененных товаров налогового рая у берегов Европы", - добавил он.

По информации британских газет, кабинет министров, возможно, уже на этой неделе внесет в парламент законопроект по Brexit.

На состоявшемся в Великобритании в июне прошлого года референдуме по вопросу о целесообразности продолжения членства страны в Евросоюзе победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход королевства из сообщества, против выступили 48,1%. Тереза Мэй, став премьер-министром после отставки Дэвида Кэмерона, обещала последовать воле народа и запустить двухлетний процесс прекращения членства Великобритании в ЕС до конца марта.

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Персоны
Корбин, Джереми
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Выход Великобритании из ЕС
Страны
Великобритания
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